檢察官可以這樣當眾說謊？　陳智菡爆北檢3度赴醫院訊問沈慶京

記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前爆料檢察官林俊言2度在醫院逼沈慶京咬柯文哲， 北檢稱「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（20日）指出，北檢不只去了10月11日、14日2次，還有第3次，第3次甚至沒有公文，「林俊言檢察官是偷偷跑去，沒有筆錄、沒有錄音錄影，請問中華民國的檢察官可以這樣違法嗎？可以當眾說謊嗎？」

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



陳智菡說，北檢一再說謊，現在已經被自己的謊言給淹沒了，說一個謊到底要用多少的謊來圓？現在已經發現至少有3個謊言，去年發的新聞稿說是去醫院訊問，今年的新聞稿變成視察；第3次又出來說不是視察，是去訊問，或是說是去關心當事人。

陳智菡直言，林俊言檢察官非常關心沈慶京，甚至說出要他好好保重身體這樣的話，昨天有最新關鍵公文打臉北檢，也就是北檢早就發出相關的函給北所，要去醫院進行訊問，時間就是10月11日。

「現在可以看到，北檢至少說了3次謊，每一次版本都不一樣，還要扯謊扯到什麼時候？」陳智菡爆料，現在掌握，北檢不只去了10月11日、14日2次，還有第3次，第3次甚至沒有公文，林俊言檢察官是偷偷跑去，沒有筆錄、沒有錄音錄影，「請問中華民國的檢察官可以這樣違法嗎？可以當眾說謊嗎？」