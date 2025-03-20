沈慶京出庭拒認罪！喊「檢察官用湊的起訴我」：不可能給柯1500萬

▲沈慶京上午坐著輪椅出庭。（圖／攝影中心攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地院今(20日)上午針對柯文哲涉貪案開庭，提訊4名關鍵人物，包括前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯文哲前競選辦公室財務長李文宗等人；上午先提訊沈慶京、應曉薇，沈出庭時強調「我沒有任何犯罪」，痛批「檢察官用湊的方式起訴我」。

上午沈慶京、應曉薇開庭，沈庭訊時強調，「我完全沒有任何犯罪，檢察官用湊的方式起訴我，我認為這種情形是非常冤枉的！」沈慶京還拿著2024年4月刊登的報紙廣告，從輪椅上站起來，表示京華城被霸凌。不過因為律師團對於法官能否針對起訴內容，逐項跟沈核對爭點有意見，法官命沈坐下、先不准說話，沈嘟噥說那「我何時才可以講話。」

待律師團同意進行程序後，法官才讓沈慶京繼續發言。沈表示，沒有印象指示朱亞虎去聯絡蔡壁如，朱有沒有去聯絡，他沒意見，他在市府見過林洲民，當面爭取京華城永久享有120284平方公尺允建樓地板年紀，林拒絕，沈說若不能永久享有，就是違法的。

針對是否有行賄柯文哲1500萬？沈當庭直呼「不可能啦」，強調2人從來沒有談過對價，自己更連要給錢的念頭都沒有，直呼「我從年輕創業起，從沒行賄官員，我認為行賄是可恥的。」

沈慶京還表示，檢方起訴他行賄應曉薇4500萬元，卻起訴他行賄柯文哲P1500萬元，「這是前後矛盾，市長比市議員有權，怎可能會這樣？」

另外，用7名人頭共捐210萬政治獻金給民眾黨一事，沈說知道有這件事，但他確實忘掉是不是他交代的，他僅知其中1人是他的助理劉芷安，其他6人一點印象都沒有，而且若是他交代朱亞虎去處理，朱本人怎會沒捐？所以他感到很奇怪。沈並順勢說，這件事可見他對公司沒有實質控制力。