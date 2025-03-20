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醫院「密室審訊」沈慶京頻惹議　北檢：到法庭上說

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京指控檢察官到醫院逼他咬出柯文哲，引發「密室審訊」爭議。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署起訴民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪污收賄，被指為行賄者的威京集團主席沈慶京在法庭上指控，檢察官趁他戒護就醫時，到醫院逼他咬出柯文哲，民眾黨質疑是「密室審訊」，北檢2度澄清赴醫是為「視察」，但19日傳出醫院公文顯示，檢察官曾發函確認是否可以「訊問」，對此，北檢20日表示，相關函文都已隨起訴卷證送法院審理，任何爭議都可到法庭上提出，不用在庭外模糊焦點。

北檢在2024年12月26日起訴京華城案後，柯文哲、沈慶京等在押被告隨即由法院開庭審理是否羈押，沈慶京的律師當時首度指出沈慶京在台北醫院住院時，檢察官林俊言前往病房「聊天」，在得知沈慶京是軍人子弟、希望能統一大陸之後，檢察官說：「你們中國人就是這種想法」。

沈慶京本人也在後續幾次開庭中，提到檢察官以公司要被抽銀根等言語，逼他咬出柯文哲；民眾黨則在3月間開始，質疑檢察官到醫院對沈慶京「密室訊問」、「濫權逼供」、「淪政治打手」。

北檢因此2度發出聲明，先是澄清2024年10月11日下午前往醫院實施視察，並非對沈告進行偵訊，但在視察結束前，因沈要求檢察官記錄，所以檢察官在3名律師在場時，進行全程錄音錄影訊問，並請沈與律師在筆錄上簽名附卷；第2分聲明再提到，檢察官另外在10月14日前往醫院視察，並在23日將視察情形通知法院。

北檢說明並未平息爭議，反而在檢察體系內引起討論，19日晚間，有媒體刊登台北醫院的收、發公文，指出北檢前往醫院的目的是要「訊問」，與過去聲明所稱的「視察」不同。

為此，北檢除強調發函醫院的公文是要確認沈慶京身心狀況，是否適合訊問，與檢察官親自前往視察了解，並無扞格。至於檢察官的偵查作為及相關函文資料，皆已附在本案偵查卷證移送法院審理。因此，任何程序或實體之爭議，均應理性於法院審理程序中具體主張，由法院依法審酌判斷。而非於法庭外爭執，模糊焦點。

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