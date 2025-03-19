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床底下驚見「活生生鱷魚」！　摩鐵員工打掃一半嚇歪

▲▼床底下驚見「活生生鱷魚」！　摩鐵員工打掃一半嚇歪。（圖／翻攝臉書Michael Conway）

▲瓦利被主人忘在汽車旅館。（圖／翻攝臉書Michael Conway）

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州發生離奇事件，一名汽車旅館員工打掃房間時，竟發現床底下藏著一隻「活生生的鱷魚」，當場嚇壞，原來是前房客忘記把寵物帶走了。

此案發生在松河汽車旅館（Pine River Motel），經理貝茨（Gary Bates）表示，瓦利（Wally）是一隻身長3英尺（約90公分）的侏儒鱷，被人們發現時，正舒舒服服地躺在床底下，「我們剛進去打掃房間，當我的姪子往床底下看時，瓦利就在那裡了。」

儘管大家一開始都嚇壞了，但也很快發現，瓦利性格十分溫馴，「牠沒有試圖咬任何人或任何東西。但牠對我發出嘶嘶聲，大概是在說『別煩我』。牠讓警察抱住牠……真是一隻友善的鱷魚。」

發現瓦利之後，貝茨立刻報案，並且聯繫前房客。他回憶，「911以為我在打惡作劇電話」，而飼主還以為鱷魚逃到野外、走失了。

最終，瓦利在14日順利與飼主團圓。希博伊根郡（Cheboygan County）警長辦公室聲明表示，「松河汽車旅館的員工非常配合，並且建議瓦利可以待在房間裡，直到主人來接牠。」當局未對飼主提出任何訴訟或罰款，但飼主必須支付瓦利多住一晚的費用。

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