男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

▲男錯過班機大暴走，赤裸上身砸爛機場設備！瘋狂影片曝光。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

愛爾蘭都柏林機場（Dublin airport）在本月17日發生一起誇張事件，一名男子疑似錯過班機，結果就在機場現場大暴走，更砸爛許多設備，最後這名年約20多歲的男子也遭到警方逮捕。

據英國《每日郵報》報導，事發在17日早上7時20分左右，地點在都柏林機場第一航廈。這名年約20多歲的男子疑似錯過班機，隨後就在現場大發雷霆，更開始赤裸上身大暴走，亂摔破壞現場許多機場用設備，包括廉價航空所使用的電腦系統、瑞安航空的行李測重器、金屬櫃，以及公共桌椅等物品。

由於男子的動作相當瘋狂，嚇壞現場的民眾，機場人員也立刻到場維持秩序，最後警方抵達現場，並將這名男子逮捕歸案。都柏林機場證實這起事件，並直呼：「希望未來在機場內，不願意再看到這名男子出現。」據悉這名男子被控破壞罪，該案已進入司法程序審理中，預計今（18日）就會首度開庭審理。



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