勒殺馬國女大生更審減輕！曾兩度判無期　兇嫌雙手合十笑了

▲勒殺馬國女大生，陳柏諺更一審的刑度獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

土木工程師陳柏諺，2022年10月間在馬來西亞來台的蔡姓女大生租屋處內，掐死女子。陳男一二審均遭判無期徒刑，案經撤銷發回更審，律師辯護時提到，新竹輪胎行兇手縱火燒死8條人命，陳男僅殺害1人，都判處無期徒刑，很不公平，請求改判。全案於20日宣判，更一審法院減輕改判18年10月。可上訴。

本案發生於2022年10月間，而陳男在案發前半年透過IG認識蔡女，之後產生情愫。而檢方起訴指出，陳男在認識蔡女滿半年後，約出女方共進晚餐，之後陳男就多次進出蔡女位在臺北市士林區大東路租屋處。不過檢方發現，陳男在案發前一個月就以手機搜尋「殺女友為度她成佛」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字。檢方認為他此時已經萌生殺人犯意，之後才計畫對女子動手。

而陳、蔡2人關係變深後一個禮拜，蔡女向陳男表示，希望自創一個品牌；陳男允諾協助，隨即以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為「贊助金」。但陳男隔日就反悔，向蔡女索討這筆金錢，2人發生口角，陳男激動之下，以右手用力掐扼蔡女頸部，左手拿起床邊擺放的粉色玩偶遮掩蔡女臉部，最後將蔡女掐死。陳男眼見蔡女已經斷氣，便以棉被鋪蓋蔡女屍體，並將蔡女的IPhone手機帶走。

陳男犯案後回到自己位在鶯歌的租屋處，打電話、傳簡訊告知家人自己想尋短，家人趕緊報警。警方尋到陳男住處，發現他疑似吞藥，將他叫醒後，他隨即脫口說出「我殺人了」，並說出死者身分、住處，「掐死了」、「她已經死透了，我不敢自殺而已」。警方不敢大意，隨即通知轄區士林分局前往察看，赫然發現蔡女屍體，全案爆發。陳男隨即遭到羈押，並被提起公訴，案件進入法院審理程序。

一二審均認定陳男犯下殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴最高法院後，最高法院認為二審並未仔細審酌陳男自首減刑的問題，因此撤銷發回高等法院更審。

高院更一審言詞辯論時，律師陳述指稱，先前新竹輪胎行縱火案，兇手一把火燒死8條人命，因為自首改判無期徒刑；如今陳男也是自首犯案，僅殺害1條人命，也要判處無期徒刑，「很不公平」，建請法院減輕刑度。

全案於20日宣判，更一審法院改認定陳男符合自首減刑要件，酌減刑度，改判有期徒刑18年10月。陳男聽聞減輕後，雖然沒有說話，但臉上掩不住笑意，更雙手合十，多次向合議庭點頭致謝。不過陳男還押時，面對記者們拍照，詢問他「滿意嗎？」陳男低頭不語，坐上囚車。