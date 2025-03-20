　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勒殺馬國女大生更審減輕！曾兩度判無期　兇嫌雙手合十笑了

▲▼勒殺馬國女大生，陳柏諺更一審獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

▲勒殺馬國女大生，陳柏諺更一審的刑度獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

土木工程師陳柏諺，2022年10月間在馬來西亞來台的蔡姓女大生租屋處內，掐死女子。陳男一二審均遭判無期徒刑，案經撤銷發回更審，律師辯護時提到，新竹輪胎行兇手縱火燒死8條人命，陳男僅殺害1人，都判處無期徒刑，很不公平，請求改判。全案於20日宣判，更一審法院減輕改判18年10月。可上訴。

本案發生於2022年10月間，而陳男在案發前半年透過IG認識蔡女，之後產生情愫。而檢方起訴指出，陳男在認識蔡女滿半年後，約出女方共進晚餐，之後陳男就多次進出蔡女位在臺北市士林區大東路租屋處。不過檢方發現，陳男在案發前一個月就以手機搜尋「殺女友為度她成佛」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字。檢方認為他此時已經萌生殺人犯意，之後才計畫對女子動手。

而陳、蔡2人關係變深後一個禮拜，蔡女向陳男表示，希望自創一個品牌；陳男允諾協助，隨即以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為「贊助金」。但陳男隔日就反悔，向蔡女索討這筆金錢，2人發生口角，陳男激動之下，以右手用力掐扼蔡女頸部，左手拿起床邊擺放的粉色玩偶遮掩蔡女臉部，最後將蔡女掐死。陳男眼見蔡女已經斷氣，便以棉被鋪蓋蔡女屍體，並將蔡女的IPhone手機帶走。

陳男犯案後回到自己位在鶯歌的租屋處，打電話、傳簡訊告知家人自己想尋短，家人趕緊報警。警方尋到陳男住處，發現他疑似吞藥，將他叫醒後，他隨即脫口說出「我殺人了」，並說出死者身分、住處，「掐死了」、「她已經死透了，我不敢自殺而已」。警方不敢大意，隨即通知轄區士林分局前往察看，赫然發現蔡女屍體，全案爆發。陳男隨即遭到羈押，並被提起公訴，案件進入法院審理程序。

一二審均認定陳男犯下殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴最高法院後，最高法院認為二審並未仔細審酌陳男自首減刑的問題，因此撤銷發回高等法院更審。

高院更一審言詞辯論時，律師陳述指稱，先前新竹輪胎行縱火案，兇手一把火燒死8條人命，因為自首改判無期徒刑；如今陳男也是自首犯案，僅殺害1條人命，也要判處無期徒刑，「很不公平」，建請法院減輕刑度。

全案於20日宣判，更一審法院改認定陳男符合自首減刑要件，酌減刑度，改判有期徒刑18年10月。陳男聽聞減輕後，雖然沒有說話，但臉上掩不住笑意，更雙手合十，多次向合議庭點頭致謝。不過陳男還押時，面對記者們拍照，詢問他「滿意嗎？」陳男低頭不語，坐上囚車。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美財長喊「骯髒15國」爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊
金秀賢代言再-1！　Jo Malone宣布不再續約
直擊／南港LaLaport樓層曝光！
輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！　公開直球對決
金秀賢還是要來台！韓網傻眼反應曝光　台灣恐成首露面行程
KID野人火鍋再收1間！　全台剩2家
糧食耗盡！奇萊東稜山難1死16人受困　直升機救援送8人下山
80億貴婦女星換保母「離職前查行李」　走了還叫回打掃…對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞飛等紅燈21歲男騎士！轎車「想10秒」右轉跑了　無良畫面曝

快訊／台中禮儀社員工疲勞駕駛「自撞路邊」　3大1小車遭殃

林森北酒店續攤　他開法拉利458「酒駕又併排」下場慘

打手基地內訌1人喪命！名律師王捷拓助金主逃亡　洩密罪起訴

快訊／奇萊東稜受困16人全數下山　搜救人員徒步尋找罹難者遺體

醫院「密室審訊」沈慶京頻惹議　北檢：到法庭上說

履約保證沒保障？建經公司監管缺失　她7千萬房產被騙走

開怪手砸爛公務車！恐怖回收場老闆掩護移工逃逸　判1年2月定讞

沈慶京出庭拒認罪！喊「檢察官用湊的起訴我」：不可能給柯1500萬

借同事手機玩遊戲「5天課金29次」　女店員賠19.4萬元換緩刑

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

撞飛等紅燈21歲男騎士！轎車「想10秒」右轉跑了　無良畫面曝

快訊／台中禮儀社員工疲勞駕駛「自撞路邊」　3大1小車遭殃

林森北酒店續攤　他開法拉利458「酒駕又併排」下場慘

打手基地內訌1人喪命！名律師王捷拓助金主逃亡　洩密罪起訴

快訊／奇萊東稜受困16人全數下山　搜救人員徒步尋找罹難者遺體

醫院「密室審訊」沈慶京頻惹議　北檢：到法庭上說

履約保證沒保障？建經公司監管缺失　她7千萬房產被騙走

開怪手砸爛公務車！恐怖回收場老闆掩護移工逃逸　判1年2月定讞

沈慶京出庭拒認罪！喊「檢察官用湊的起訴我」：不可能給柯1500萬

借同事手機玩遊戲「5天課金29次」　女店員賠19.4萬元換緩刑

啦啦隊女神安芝儇震驚金秀賢緋聞　擔心部分內容可能是犯罪

等了6年！《新西遊記》守約　圭賢等3人飛肯亞「陪長頸鹿吃飯」

加拿大譴責大陸處決4名加人　陸使館反駁：涉毒證據確鑿

撞飛等紅燈21歲男騎士！轎車「想10秒」右轉跑了　無良畫面曝

劉揚偉現身GTC　鴻海2年內伺服器營收超越iPhone

溫班亞瑪血栓整季報銷後　勇士格林有信心奪最佳防守球員

大學長突闖教室搶漢堡！「上早八」學生傻眼：整個人都醒了

搭完雲霄飛車頭超痛！美22歲男突然昏倒　送醫隔天「腦傷死亡」

320世界麻雀日！鳥被黏鼠板困住案例多　獸醫教簡易救援

侯佩岑登《浪姐6》！　閨蜜無情吐槽「80％都唱得比妳好」：來幹嘛

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

社會熱門新聞

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

中尉排長幹走同袍蛋塔！吞4顆代價超慘重

快訊／上班注意！　國道追撞塞爆

金髮Yuki救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

闆娘「3間房」被騙7000萬！　詐團2手法曝光

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

「金髮Yuki」搶救3歲童遭質疑　中市消防說明

「虐童致死」唯一死刑？法務部回應了

狂拉5檔股票獲利7千萬　投資名人判6年10月

更多熱門

相關新聞

台中更輔員研習　法務部長鄭銘謙致謝

台中更輔員研習　法務部長鄭銘謙致謝

臺中市政府與更生保護會台中分會，上月間於南投杉林溪大飯店舉行「114年度更生輔導員業務研習會」，計有100人參加訓練。法務部長鄭銘謙親自到場，感謝台中更輔員在去年度創下紀錄，為全國更輔員訪視回覆件數最多的單位；鄭銘謙也感謝更輔員無私的奉獻，幫助更生人復歸社會。

徵美容師「只要女生」！業者罰30萬又挨告

徵美容師「只要女生」！業者罰30萬又挨告

殺人魔碎屍現場模擬2.5hrs　二度借提原因曝

殺人魔碎屍現場模擬2.5hrs　二度借提原因曝

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

宜蘭地院法官張軒豪酒駕　判刑4月定讞

宜蘭地院法官張軒豪酒駕　判刑4月定讞

關鍵字：

法律人權馬來西亞殺人高等法院外拍女模無期徒刑更審

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面