殺人魔張介宗回「碎屍凶宅」現場模擬2.5hrs　家屬怒拍車窗

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲男子張介宗連續殺害3名婦人，並將人碎屍丟入前鎮河，震驚社會！檢警19日上午第二度借提張介宗回碎屍宅模擬案發經過，張介宗約待了2個半小時後被帶離現場。高雄地檢署表示，這次搜索主要是針對相關的事證再行確認，並由專業法醫協助釐清相關疑義之處。

▲碎屍魔重回凶宅。（圖／記者賴文萱攝）

回顧整起案發經過，張介宗2024年11月底涉嫌殺害其黃姓嫂嫂，事隔約兩星期又殺害另名張姓婦人，再隔兩星期第三度犯案殺害林姓婦人，連續殺害3人，3名死者最後身影都現身於張嫌住家。

案發過後，警方打撈到多塊人體殘骸、組織，其中38塊屬於林姓婦人、2塊人體組織則屬於張姓婦人，黃姓婦人的遺體僅尋獲頭顱。警方為釐清案情，2月10日首度借提張嫌，回到碎屍宅模擬案發經過，今再度重回現場。

檢方表示，今日借提由謝長夏主任檢察官會同廖期弘檢察官、林恒翠檢察官、法醫研究所潘至信法醫師並持法院核發之搜索票針對張姓被告的住處再行搜索。

檢方說，這次搜索主要是針對相關的事證再行確認，並由專業法醫協助釐清相關疑義之處。本署始終秉持專業對案件毋枉勿縱詳細調查，以釐清事實真相。

▲▼碎屍魔張介宗2度重回凶宅！死者家屬堵巷口「怒拍車窗」。（圖／記者賴文萱翻攝）

張嫌於19日上午被警方帶回犯案現場，被害人的家屬聽聞消息後，自行趕赴現場，在警方的陪同下與檢方對話，僅待在樓梯間內，並未進入凶宅內，結束後由警方陪同離開。

張嫌則於中午約11時57分被警方帶離現場，當他搭上偵防車準備離開時，林姓被害人的家屬堵在巷口，氣憤追上前拍打車窗，張嫌的鄰居見到他則是大罵「心理變態」。