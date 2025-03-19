聚餐酒駕還切西瓜！宜蘭法官張軒豪判刑4月定讞　求緩刑被打臉

▲宜蘭地方法院法官張軒豪，酒醉駕車遭判刑4月定讞。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭地方法院法官張軒豪，去年8月間下班後聚餐喝酒，晚間8點多開車遭員警臨檢攔查，測得酒測值吐氣酒精濃度達每公升1.05毫克，被移送檢方偵辦，並被提起公訴。一審宜蘭地院將他判刑4月、得易科罰金12萬元。案經上訴，高等法院19日駁回上訴，全案定讞。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官。根據檢方起訴資料指出，他在去年8月19日傍晚5點45分許，駕駛自己的車輛從宜蘭地院停車場開出，前往參加聚餐；並在結束聚餐後，酒後駕車上路，晚間8點多行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，在左轉時因為搶快進入對向車道，遭巡邏員警發現攔下。

由於車上有濃濃的酒味，員警隨即進行酒測，發現張軒豪吐氣酒精濃度達每公升1.05毫克。全案移送宜蘭地檢署偵辦，檢方於9月16日偵查終結，依照刑法「醉態駕駛罪嫌」提起公訴。張軒豪遭起訴後，司法院隨即對他停職，並送法官評鑑委員會進行個案評鑑。法評會決議送職務法庭懲戒，目前案件仍由職務法庭審理中。

至於刑責部分，一審宜蘭地院將他判處有期徒刑4月、得易科罰金12萬元。案件上訴二審，高等法院審理時，張軒豪認為判刑過重，請求酌減並給予緩刑；另外檢方則認為量刑過輕，違背罪刑相當原則及社會之法律感情，請求高院加重刑度。不過高等法院審理後，認為原審量刑4月，並無違誤，應予維持。

至於緩刑請求部分，高院提出張軒豪另案：他曾於2017年初，駕車在宜蘭市區遭無照駕駛的少年騎乘機車撞擊；但張軒豪無辜被撞後，竟未卻下車處理，反而將車輛駛離現場，10分鐘後返回，向員警自首。當時張軒豪被依「肇事遺棄罪」起訴，一審判刑8月、緩刑2年，並應支付公庫5萬元定讞。

高院認為，張軒豪經此案應該頗有經驗；再加上他從事審判職務多年，應知悉酒駕犯對於公眾及用路人造成危險程度嚴重，竟仍酒後駕駛汽車上路；且他犯後於警方偵訊時一度否認犯行，導致公眾喪失對法官職位之尊重與執行審判職務之信賴。因此高院認為不應宣告緩刑。