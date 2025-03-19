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新北衛生局妙齡女千字文控遭性侵後墜樓亡　已婚男二審輕判2年

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

▲林女寫下千字文後，於衛生局大樓墜樓身亡。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照、翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新北市府衛生局林姓女員工，2020年7月間在單位頂樓墜樓身亡。經過調查後，原來是她先前在某物理治療所內工作時，遭所內執行長廖姓男子酒後性侵。廖男當時下跪求原諒，還騙林女說會與妻子離婚，再與林女結婚。2人因此維持不正常關係多年，直到林女考上公務員，有人檢舉林女與廖男的不倫關係，林女被單位約詢後，在臉書發千字文，聲稱「願用命，讓真相浮出」，當晚墜樓身亡。一審輕判廖男有期徒刑3年6月，案經上訴，高等法院19日二審更減輕，改判刑2年。可上訴。

判決指出，林女2017年到2018年間在廖男擔任執行長的物理治療所內工作，並住在員工宿舍中。2017年9月間，廖男趁著員工聚餐喝酒後，藉機性侵林女得逞。廖男完事後突然下跪，說自己中意林女許久，一時把持不住才會犯錯，請求林女原諒；廖男也承諾會與妻子離婚，然後再跟林女結婚。林女思量若真的結婚，一切可以補正弭平，因此原諒廖男。2人開始維持不倫關係。

但廖男的謊言經不起時間考驗，林女發覺廖男只是欺騙她，因此決定轉換工作，到新北市衛生局工作。但廖男仍不放手，死命糾纏林女，林女慧劍斬情絲，向廖男妻子說出實情；但廖妻竟對林女提出妨害家庭的告訴。林女憤而在臉書上揭露廖男的渣男嘴臉，但卻被廖男提告妨害名譽。

▲▼執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

▲林女在臉書上稱「願用命，讓真相浮出」。（圖／翻攝臉書）

事件爆發於2020年7月初，林女因遭廖男提告，原本打算到警局製作筆錄。結果單位內的主管卻先找她約談，因收到匿名檢舉信，檢舉林女有不倫關係。當天林女說明完後，心力交瘁，晚間9點多先在臉書上發了一篇千字文，細數自己遭廖男性侵、又被逼當小三、還遭廖男以結婚欺騙感情多年、最後更遭廖男夫婦提告，讓自己身心俱疲。林女PO文最後稱「願用命，讓真相浮出」，當晚11點多，林女從任職單位的大樓頂樓墜樓身亡。

全案爆發後，廖男被檢方依照「強制性交致被害人羞忿自殺罪」提起公訴，若判刑定讞，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。但一審新北地院審理後，僅認定廖男犯下普通「強制性交罪」，處有期徒刑3年6月；至於強制部分則判處無罪。案件上訴第二審。

高等法院二審經過近2年的審理後，於19日宣判。由於廖男上訴二審後與家屬達成和解，並支付大部分的款項，高院改輕判有期徒刑2年。此外，廖男也請求高院給予緩刑，但高院認為，廖男性侵後下跪道歉又以結婚騙取林女信任，但卻不跟妻子提及離婚；廖男大玩兩面手法，利用林女的能力壯大治療所，同時享受婚外情，惡性不輕。另外他始終否認犯行，犯後態度不佳，高院認為應執行相當刑罰，使廖男知所警惕而無再犯之虞。所以高院不予宣告緩刑。

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