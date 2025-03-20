川普擬簽署行政命令「關閉教育部」　兌現競選承諾

▲川普計畫在20日簽署行政命令，要求關閉美國教育部。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，總統川普（Donald Trump）計畫在20日簽署行政命令，要求關閉美國教育部（U.S. Education Department），兌現他競選時的承諾。

根據路透社、美聯社報導，白宮匿名官員指出，這項行政命令將指示教育部長麥馬洪（Linda McMahon）採取所有必要措施，推動教育部關閉，將教育權限歸還各州，同時確保美國人依賴的各項服務、計畫和福利能夠有效且不中斷地運作。

此外，行政命令還規定，任何仍獲得教育部資金的計畫或活動，都不得推動「多元、公平與共融」（DEI）或性別意識形態（gender ideology）。

川普政府先前早已透過裁員和削減計畫，逐步縮減教育部的規模，裁減人力達一半，並對民權辦公室（Office for Civil Rights）和教育科學研究院（Institute of Education Sciences）進行大幅刪減；這些機構主要負責追蹤全美教育進展的數據。

▲美國教育部位於華府/華盛頓特區的辦公室大樓。（圖／達志影像／美聯社）



目前，聯邦教育部每年向各級學校提供數十億美元資金，並監管1.6兆美元的聯邦學生貸款。該部門的主要職責是管理財務，包括龐大的學生貸款計畫，以及從學校餐飲補助到無家可歸學生支援等各種學校補助計畫。

聯邦資金其實只佔美國公立學校預算的一小部分，大約14%，這筆錢通常用於補助弱勢學生，例如麥金尼-溫托計畫（McKinney-Vento program）幫助無家可歸學生，或第一類資助（Title I）提供低收入學校額外經費。

相比之下，大學和研究機構對聯邦資金的依賴更高，包括研究補助金和學生聯邦財務援助，幫助學生支付學費。

共和黨幾十年來一直主張關閉教育部，認為它浪費納稅人的錢，讓聯邦政府干預應由各州和地方學校自行決定的教育政策。近年來，這項主張越來越受到保守派家長團體支持，他們希望對子女的教育擁有更多發言權。

川普在競選政見中承諾關閉教育部，並將其權限交還給各州，讓它回歸本位。他還形容教育部內部充斥著「激進分子、狂熱分子和馬克思主義者」，透過指導方針和規範過度干預教育事務。

然而，要正式解散教育部幾乎不可能，因為該部門是國會於1979年設立的，必須經由國會立法才能關閉。

即便是部分川普盟友也質疑，在沒有國會授權的情況下，他是否真有權力關閉教育部，而且這項計畫的政治可行性仍存疑。眾議院2023年曾考慮一項關閉教育部的修正案，但60名共和黨議員與民主黨人一起投下反對票，導致提案未能通過。