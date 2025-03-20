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國防大學教授與陸技術合作　邱國正曾怒轟叛國：要槍斃掉

▲▼國防大學教授葛明德涉私下與中國技術合作　遭檢調搜索帶回。（圖／翻攝自Google地圖）

▲國防大學教授葛明德涉嫌與中國技術合作，桃檢19日兵分5路搜索並將他帶回約談。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

國防大學理工學院教授葛明德2023年12月被爆出，涉嫌以人頭開設公司詐領研究經費，並與中國技術合作多次進出中國，引發國安危機，他也遭時任國防部長邱國正直指是叛國「要槍斃掉」。事件經1年多的追查後，桃園地檢署19日前往國防大學及葛明德住處搜查，並將葛明德其9名證人帶回調查。

時任民進黨立委林靜儀2023年12月在立法院國防外交委員會質詢時，點名國防大學教授葛明德涉嫌以人頭開設「德創公司」詐領研究經費，並且私下與中國技術合作，將研究拿到中國登記專利，他成立的公司在國防大學開董事會，時間則長達10年。

林靜儀還指出，葛明德自1997年起參加了國科會與科技部至少117項計畫或擔任共同主持人，像是主持先進系統工程研究中心，參加槍砲武器系統、國造槍枝、船艦電磁炮、匿蹤之多功塗料等相當機密的研究項目，恐引發嚴重的國安危機。

▲▼邱國正出席外委會協商 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時任國防部長邱國正表示，這個事件就是叛國，應辦的越重越好。（資料照／記者屠惠剛攝）

時任國防部長邱國正當時回答，這個事件確實是很大的疏忽，國防部應該要檢討，事件已經移送檢調追查，相關行政調查及懲處也在同步進行，也直言事件的嚴重性「就是叛國」、「要槍斃掉」，強調一定會依法究辦，而且辦的愈重愈好。

國防部2023年將案件送辦後，桃園地檢署經1年多的追查後，本月19日指揮北市市調處向桃園地院聲請搜索票，兵分五路搜索國防大學中正理工學院、葛明德公司與住處等地，將葛明德依被告身分帶回偵訊，還有其他9人分別依被告、證人身分帶回，相關案情仍在持續釐清中。

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