國防大學教授葛明德涉私下與中國技術合作　遭檢調搜索帶回

▲桃園地檢署檢察官今天指揮台北市調處人員兵分五路前往國防大學、葛明德教授住處搜索，帶回9名被告與證人偵訊。（圖／翻攝自googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官今（19）日指揮台北市調處人員兵分五路搜索國防大學與葛明德教授住處搜索，據指出，在國防大學中正理工學院執教的葛明德教授主持「先進系統工程研究中心」，遭爆出曾私下開設公司與中國技術合作，多次進出中國，引發國安危機，全案已於2023年經國防部移送偵辦。檢調19日將葛明德依被告身分與其他證人共9人帶回北市調處偵訊，稍晚將移送桃檢複訊。

據指出，2023年12月間，時任民進黨立委林靜儀曾立法院國防外交委員會上質詢，直稱國防大學教授葛明德主持「先進系統工程研究中心」，但竟私下開設公司與中國技術合作，多次進出中國，其公司更還在國防大學開董事會，時間則長達10年，恐引發嚴重國安危機。當時國防部長邱國正重批，此案就是叛國，應辦得越重越好，「要槍斃掉」，並將此案移送偵辦。

此外，國防大學化學與材料工程學系於同年月進行「決定是否停聘葛明德教授」系評會，結果以以2比1否決葛明德停聘案，立委林靜儀事後揭露，該系評會停聘投票中，其中1張反對票就是由葛明德公司股東劉益銘投出，根本沒有所謂的利益迴避，足見國防大學完全無視國防部長怒火。

本案今天由桃園地檢署檢察官指揮北市市調處向桃園地院聲請搜索票，今天兵分五路搜索國防大學中正理工學院、葛明德公司與住處等地，將葛明德依被告身分帶回偵訊，同案共有9人分別依被告、證人身分帶回，目前仍在台北市調處詢問中，稍晚則帶回桃園地檢署進行複訊。