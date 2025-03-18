國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

▲軍方釋出國造無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

烏俄戰爭爆發以來，各界都注意到無人機已經成為現代戰場上重要的武器裝備，廣泛應用在偵查、打擊、監視與戰場管制等層面。對此，國防部18日送抵立法院的報告中也指出，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊，陸軍無人機訓練中心已在1月編成，114年預劃完訓3164員。

在無人機的籌獲方面，國防部表示，國軍透過委製、對外軍購及國內採購等多元 管道籌獲各型無人機，並藉由自主研發與生產， 厚植國內產業供應鏈。同時，爭取與友盟國家技 術合作，共同打造無人機非紅供應鏈。

國防部指出，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊。三軍分別成立訓練中心或專責單位，負責訓場建置以及年度訓練流路規劃，其中陸軍無人機訓練中心 已於114年1月正式編成，負責地面部隊各型無人機基礎操作、 師資培訓、戰術戰法測試與運用等訓練。

國防部表示，後續規劃由基礎至進階循序訓練，提升操作手及師資能量，113年計完訓891員，114年預劃完訓3,164員。國軍因應無人機獲裝及反制需求，分別策頒「無人機戰力整合運用」及「國軍無人機 運用管理與反制」指導，並撰擬各類教範及手冊， 以建立整體運用概念與反制應處作為，發揮無人機作戰效益。

▼軍方釋出國造無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）



另外，有關國軍在114年度軍事投資重大建案方面，包括：「人攜式刺針飛彈」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「魚 叉飛彈海岸防衛系統」、「攻擊無人機飛彈系統」、 「L 頻段(AN/TPS-77)與非 L 頻段(AN/TPS-78)機 動雷達換裝」、「愛國者三型增程防空飛彈」、 「先進地對空飛彈系統」與「國造潛艦(含長程潛 射重型魚雷)」等各式武器裝備217案。

國防部也表示，為滿足快速提升後備戰力需求，除籌獲國內自製機槍、120公厘迫擊砲等裝備，另透過美方對我提供軍事融資(FMF)及總統提用權 (PDA)等無償軍事援助，以加速我後備部隊兵力整建進程。

在國防部長顧立雄上任後所成立的「國防創新小組」部分，國防部表示，優先關注無人系統、反制無人系統、人工智慧(AI)應用、通訊指管韌性、網路安全及革新既有作業機制之軟硬體等六大領域，引進民間成熟產品，以快速提升戰力。

國防部表示，114年2月24日公告「智慧化倉儲管理系統」、「衛星影像 AI 自動辨識」及「擴增實境智慧作戰系統」等3案公開徵集;另藉由「產業化圓桌會議」，與國科會、經濟部及數發部合作，共同推動114年度24項產業補助規劃，鼓勵民間投入國防科技研發。