「2025 MONSTER E-TIYALAND」台東電音派對　炒熱台東觀光季

▲「2025 MONSTER E-TIYALAND」台東電音派對19日熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年邁入第五屆的台東電音派對，首次選在四月春暖花開的季節舉辦，為春末的台東與世界流行的EDM音樂碰撞出最奔放的火花！「2025 MONSTER E-TIYALAND」電音派對將於4月19日下午兩點至晚上十點，在緊鄰台東市區的台東森林公園盛大登場。

台東縣長饒慶鈴表示，今年演出將與大型國際級音樂派對ULTRA、S2O的製作團隊合作，帶來最頂尖的舞台硬體規格、煙火特效及台韓重量級DJ陣容，同時也結合台東本地團體的精彩演出與富含台東特色的文化創意市集。國際級的電音結合台東的在地文化，將讓居民及遊客體驗與眾不同的春季音樂盛宴。

台東縣政府於19日舉行「2025 MONSTER E-TIYALAND」電音派對記者會，金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦也到場共襄盛舉。葛西瓦表示，能與世界頂級DJ同台演出感到相當興奮，並預告將攜手頂尖音樂人，為來到台東的朋友帶來獨特的音樂體驗。

台東縣政府民政處宣布，今年的演出陣容堪稱夢幻卡司，包括來自韓國的「電音和尚」日進大師、音樂魔術師JASON、全球百大電音節常客A-DA、活力動感DJ甜心Molly、台東之光JANICE、亞洲百大女DJ Victoria，以及連續入選PYRO百大MC的MC-KTWO。2025年4月的台東，將以熱情奔放的電音氛圍，迎接來自各地的樂迷，展現獨特的台東春日風情。

民政處指出，「2025 MONSTER E-TIYALAND」電音派對除了重量級DJ及金曲獎歌手壓軸登場，長達八小時的派對中，也邀請台東當地知名表演團體「海盜娛樂」及「V字輩」演出。「海盜娛樂」是台東最受歡迎的嘻哈與舞蹈團體之一，而「V字輩」則融合原住民排灣族語與部落古調，創新嘻哈音樂，呈現台東獨有的音樂風格。

除了舞台上的精彩演出，台東縣政府也將在森林公園周邊規劃多元創意活動，包括「FUN MUSIC放肆市集派對」、DIY即時紋身裝置、草地蹦野迪、泡泡秀、氣球互動舞蹈表演等，讓所有來訪的遊客都能沉浸在2025年專屬台東的電音氛圍中。