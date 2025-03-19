山區暴雨溪水暴漲　33登山客受困安通古道獲救

▲33名登山客受困安通古道，台東成功警民攜手緊急救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日台東地區連日降雨，導致溪流水位上升，一行33名來自高雄的登山客16日晚間行經安通越嶺古道時，因溪水暴漲而受困，部分人員體力不支，情況緊急。台東縣警察局成功分局寧埔派出所接獲報案後，立即聯繫消防單位與當地南竹湖村民展開救援，最終成功將所有受困者安全護送下山。

16日晚間18時許，寧埔派出所接獲報案，指稱有登山客於安通越嶺古道攔砂壩處受困。由於近期山區降雨頻繁，導致溪水暴漲，加上寒流來襲，氣溫驟降，受困者面臨失溫及體力不支的風險。

接獲報案後，寧埔派出所所長何順吉立即指派警員林祈均，並聯繫熟悉地形的南竹湖村民，共同趕赴現場展開救援。救援人員抵達東側登山口產業道路末端時，發現道路已受損中斷，車輛無法通行，隨即改以徒步方式進入山區搜尋。



歷經約半小時跋涉，救援隊終於找到受困的登山客。由於低溫與濕冷環境影響，部分民眾已顯露疲態，難以自行行走。救援人員隨即利用照明設備指引方向，並協助行動不便者前往安全區域。

為加速撤離，警方先將體力較為虛弱的登山客以巡邏車接送下山，其餘人員則由消防人員與村民協助，利用機車分批接駁。經過清點，受困者共33人，平均年齡約60歲，所幸無人受傷，所有人員均於當晚順利脫困。

成功分局分局長龔士哲提醒，山區氣候變化迅速，登山前務必留意氣象預報，避免在惡劣天候進入山區，以策安全。他也強調，此次救援行動展現了警民合作的效率與默契，未來民眾從事登山活動時，應充分準備裝備與補給，確保自身安全，減少意外發生的風險。

▲33名登山客受困安通古道，台東成功警民攜手緊急救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）