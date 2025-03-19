台東議員古志成深夜幫推爆胎車　鹿野警急擺三角錐

▲台東縣議員古志成深夜熱心協助「推」爆胎車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

18日晚間，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員張嘉修、林育平及劉珊甄執行夜間巡邏勤務，於19時30分許接獲通報，指稱五十戶路段有車輛停於道路中央，影響交通。由於當時天候不佳、雨勢不斷，視線受阻，員警擔憂發生意外，立即趕赴現場處理。

抵達現場後，員警發現該車輛因爆胎無法行駛，受困於道路中央，影響來往車輛通行。此時，恰巧行經該路段的台東縣議員古志成見狀，立即停車主動協助，與友人合力將車輛推至路邊，確保交通順暢。古志成同時聯繫附近保養廠協助道路救援，展現熱心助人的精神。

然而，由於鄰近保養廠均已休息，須待翌日才能派員檢修。為防範後方來車未及時察覺障礙物，員警張嘉修、林育平及劉珊甄頂著細雨及低溫，從巡邏車後車廂取出三角錐及哈雷燈，擺放於車輛前後作為警示，提醒駕駛人減速慢行，避免二次事故發生。待一切妥善處置後，員警才返回勤務崗位。

此次事件展現了地方民代與警方攜手維護交通安全的合作精神，也突顯社區警政的實踐成效。關山警察分局長期致力於推動社區警政，透過與在地居民及民意代表的緊密聯繫，強化警民合作，共同打造安全、和諧的社區環境。

關山警察分局表示，將持續深化社區警政工作，確保民眾行車安全，減少交通意外發生。同時也提醒駕駛人，行車途中若遇突發狀況，應立即開啟危險警示燈，並設置警示標誌，同時聯繫保養廠或道路救援，或撥打110請求警方協助，以維護自身及其他用路人安全。