守護台東好空氣！柴油車排煙檢測服務登場

▲柴油車排煙檢測服務場次增加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了守護台東縣的優質空氣品質，保障縣民的健康，台東縣環境保護局持續提供柴油車排煙檢測服務，受到廣泛好評。今年，環保局在原有服務的基礎上，增加至13場次的檢測服務，並特別針對鹿野鄉及池上鄉等空氣品質維護區，每兩個月固定舉辦一次，方便我們的居民就近進行檢測。檢測合格後，車主可以立即獲得全國環保機關認可的自主管理標章，進一步為保護台東的清新空氣貢獻一份力量。

台東縣政府指出，連續11年獲得全國空氣品質第一的佳績，讓我們深感驕傲。為避免清新空氣的破壞，縣府每年公告設立空氣品質維護區，努力降低柴油車排氣對環境的影響，確保所有民眾都能享有更乾淨的空氣。同時，我們也呼籲柴油車車主定期檢驗車輛，以確保排氣符合標準，減少高污染車輛上路，讓居民和遊客共同享受健康、宜居的生活環境，攜手達成可持續發展目標SDG3「健康與福利」。

環保局進一步表示，這項便民檢測服務不僅能節省遠距車主的時間，現場檢驗合格後，還能立即取得自主管理標章，這將使我們能自由通行各縣市的空氣品質維護區，避免環保局的攔車檢驗。根據統計，去年進行的「空氣品質維護區檢測服務」共計舉辦9場，檢測190輛柴油車，合格率達100%。對此，環保局感謝所有車主的支持與配合，大家共同守護台東最佳的空氣品質。

今年，環保局將檢測服務擴增至13場次，每月至少一次，預計可服務至少300輛以上。檢測地點包括鹿野鄉、池上鄉、成功鎮及綠島等四處，每場次限檢測30輛，服務時間為上午9:30至12:00及下午13:30至15:30。所有檢測服務皆採預約制，車主們可透過預約專線089-384177提前安排，切勿錯過。

最後，環保局提醒所有進入空氣品質維護區的柴油車必須持有有效的自主管理標章、空氣品質淨區標章，或一年內排煙檢驗合格的紀錄。違者將依規定面臨新台幣1,000元至6萬元的罰鍰，並限期改善。為了避免罰款，車主應定期對車輛進行保養和檢驗，這不僅有助於延長車輛的使用壽命，還能降低油耗。讓我們攜手維護台東的清新空氣，共同創造健康的生活環境。