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嘉明湖飄雪！山友身體不適受困　消防、林保署聯手救援

▲嘉明湖步道途中身體不適。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉明湖步道途中身體不適，林務局跟消防局人員協力救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名登山者3月18日在台東縣嘉明湖步道行進時，感到身體不適，無法繼續行走，經通報後，台東縣消防局山域專責隊展開搜救行動，成功將該名登山者安全護送下山。

該名登山者為一支19人登山隊的成員，當日下午13時26分，他自行撥打119報案，表示在嘉明湖國家步道6.8公里處出現雙腳無力症狀，難以繼續前行。接獲通報後，台東縣消防局立即啟動緊急搜救機制，並通知林務局台東分署派員協助救援。

14時32分，搜救人員與該登山者取得聯繫，當時他雖然仍有雙腳無力與體力不支的狀況，但在山屋清潔員的協助下，已緩慢移動至山屋內休息。17時32分，救援人員抵達向陽山屋，檢查發現該登山者血氧濃度為85%、脈搏106次/分，血壓偏低，經保暖處置後生命徵象穩定，決定於山屋過夜，並於19日清晨7時32分開始下山行程。經約兩小時後，該登山者順利抵達向陽遊憩區，他表示除腳部不適外，整體狀況良好，無需進一步就醫。

消防局提醒，登山活動應充分評估自身體能與健康狀況，並確保裝備齊全、團隊行動，以應對山區環境的多變因素，確保登山安全。

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