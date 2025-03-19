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社團勸買進「狂拉5檔股票」獲利7千萬　投資名人李杰判6年10月

▲▼高雄1元福田水餃二次熄燈，店長李杰受訪表示是因為房東不提供店面。（圖／記者洪正達攝）

▲股市名人李杰於2016年間至隔年1月間涉嫌操縱5家上市上櫃公司股價，不法獲利近7千萬元遭桃檢起訴，桃園地院歷經6年審理李杰在內共13人昨天下午宣判。（圖／資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

股市名人李杰曾以筆名「月風」出書討論股票投資、理財房市，擁有數萬粉絲，遭指控涉嫌與女友共計13人透過臉書、LINE社群鼓吹投資者進場，暗中操縱5家股票上市上櫃公司股價，不法獲利近7千萬元。桃園地院歷經6年審理，昨天(18日)下午依違反證交法判處李杰有期徒刑6年10月，其餘12名同夥則判處2年3月至6年不等徒刑，本案仍可上訴。

桃檢調查，案發時34歲的李杰為富豪國際創業投資公司負責人，為擁有多達8萬多粉絲臉書社團「富豪居」創立人，李為在股市中牟取暴利，塑造擅於房市與股市投資理財形象，與范姓與方姓女友與友人共13人，自2016年3月至隔年1月間，操縱5家股票上市上櫃公司，誘使會員跟進買進或賣出，趁股票上漲後高價賣出，藉此謀牟取暴利，短短一年內獲利近7千萬元。

桃園地院歷經6年多審理，法官認為本案被告李杰等13人，明知上市上櫃公司股票價格均應由交易市場依供需法則自然形成，不得以人為方式蓄意操縱，竟於2016年5月間成立「公桶」制度，由各被告分工匯集資金、提供證券帳戶、商議股票買賣，再利用特定上櫃公司股本低、易於操縱之特性，挑選股價較為低廉之上市公司，以連續高價買進、低價賣出、相對成交及在「富豪居」臉書社群網站或「富豪居理事群」之LINE群組張貼推薦公司股票之訊息，間接影響公司交易價格等方式，操縱包括欣巴巴公司、斐成公司、易通展公司、凱衛公司、青雲公司之股票交易價格，再於各公司股價高點出脫持股，獲利共計數千萬元之譜。

▲股市名人李杰於2016年間至隔年1月間涉嫌操縱5家上市上櫃公司股價，不法獲利近7千萬元遭桃檢起訴，桃園地院歷經6年審理李杰在內共13人昨天下午宣判。（圖／資料照）

法官審酌，同案被告宋姓等人均坦承犯行，犯行堪以認定，法官依據認罪被告之證詞，對照欣巴巴公司、斐成公司、凱衛公司、易通展公司及青雲公司股票之股價、量變化於分析期間，確實有明顯異常，並有數日連續買賣影響價格、相對成交且成交量占該公司股票各該日市場成交量之比率逾20%以上偏高情形，足認其餘被告等人確有基於操縱股價之主觀犯意，成立公桶制度方便操作，並平衡各被告間損益，再由被告李杰主導以高價買入、低價賣出、相對成交，並於社群網站張貼投資訊息等行為影響各公司股價，使被告高價出脫持股而獲有數千萬元利益。

法官考量宋姓被告等人坦承犯行，犯罪情節所致損害尚非甚鉅，在客觀上應足以引起一般人之同情，依刑法第59條規定酌減其刑，審結依違反證交法判處被告李杰應執行有期徒6年10月，范姓與方姓被告應執行有期徒刑6年，其餘宋姓被告等10人則判處2年3月至6年不等徒刑，還可上訴。

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