「阿土伯」邀投資保證獲利　北市婦信了！加碼30萬遭攔阻

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人在網路上獲取投資資訊，內容主打「股市名人」阿土伯免費教授投資新法，女子不疑有他立刻投資30萬元，但提款時被行員發現有異狀，立刻通知警方上門勸說，最後保住30萬，沒有上當。

警方調查，79歲的萬姓婦人，日前透過網路獲知投資訊息，加入股票投資群組，對方以line化名為股市名人「阿土伯」，聲稱可以免費學習投資心法課程，萬女不疑有他，赴銀行臨櫃提領新台幣30萬元欲進行投資。

▲北市萬姓婦人險誤信阿土伯投資團，救回30萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

所幸金融機構第一線行員察覺到萬女疑似遭詐騙，隨即通報轄區介壽路派出所員警到場協處，警方接獲通報到場後，發現萬姓婦人向櫃檯提領30萬，並支吾表示係因「裝潢房屋」所需，語意前後矛盾。

後續由所長沈邵群、巡佐施坤祥陪同萬女返家，經研判為假投資真詐財的詐騙手法，再進一步瞭解，萬女係遭到詐騙集團利用股市名人「阿土伯」的名義，誆騙代操作股票、保證獲利。

詐騙集團還指示萬女下載「長和投資股份有限公司」軟體，要求配合儲值入金操作。萬女已被騙了一筆本金不自知，看到假投資APP帳面上的「假獲利」想要領回，遭詐騙集團誆稱「尚需繳納分成費」等話術欺騙，要求再投資一筆錢。

經2名員警不厭其煩地將投資詐騙手法向萬女說明，聽完警方詳盡的解釋勸阻，萬女始發現自己險遭詐騙，並感謝銀行行員的機警與警方的苦口婆心。