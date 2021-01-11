股市2大炒手揮刀對戰！山水老師揪阿丁進場被拒　狂砍4人濺血

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區11日清晨5時許，中正路上的遠東科技園區爆發喋血鬥毆案，一名男子到園區12樓的道場談股票合作投資，被對方拒絕後，竟憤而率10多人拿出電擊棒、刀械，朝對方一夥10多人猛攻，道場方則拿木棍、高爾夫球桿反擊，混亂中共造成4人受傷。警方到場逮捕1名犯嫌，並協助傷者就醫，已鎖定在逃的涉案犯嫌，將朝聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲警方到場進行採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，涉案的李成祿為知名投顧老師，在業內以「山水老師」自居，多年前曾被謠傳在大陸廣西遭到槍決，而且用於槍斃的子彈還要自己掏腰包購買，但多年後的今日，李成祿疑想東山再起，案發當晚率著10餘名手下，前往中正路上的「遠東科技園區」，直上12樓由也曾是投資老師的 「阿丁」陳賢保（65歲）所開的道場，洽談合作投資股票事宜。

▲地面留下傷者血跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

孰料，雙方言談並不順利，年過6旬的陳賢保以年紀太大想退休為由，拒絕了李的投資邀請，一怒之下，竟率眾人手持電擊棒、短刀，對道場裡修行的10多人進行猛烈進攻，道場方只得拿起高爾夫球桿、短木棍反擊，一陣激烈搏鬥後，道場方修行的朱男（55歲）、2名蘇男（51、40歲）受到刀傷，而李成祿這一方的許男（23歲）也在混亂中掛彩。

警消獲報到場，發現4名傷者均受輕傷，意識清醒並無生命危險，於是協助傷者送醫治療。警方已在現場逮捕1名犯嫌，並扣回李成祿一方作案用的1把短刀、1支電擊棒；道場一方反擊使用的3根高爾夫球桿、1跟短木棍也被當作證物扣回。警方在現場拉起封鎖線鑑識、採證，將調閱道場內監視器追緝在逃犯嫌，全案朝向聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲山水老師赴道場尋求合作投資股票未果，竟率眾開砍。（圖／記者游宗樺翻攝）