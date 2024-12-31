詐團扮股市阿土伯教投資！他加碼房產貸款　6次面交被騙4200萬

▲嘉義市一民眾遭詐騙集團以假扮股市名人「阿土伯」教導投資，最後卻被詐騙 4200萬 。 （圖／嘉義市警局提供、翻攝google map）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局統計，113年12月嘉義市所受理的詐欺案件中，單一案件財損金額最高達4200萬元，民眾誤信詐團所假扮的股市名人的教戰網站，詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」為誘餌，讓阿義信以為真，直到電視上看見對方死訊才知道受騙上當。

警方指出，該案件受害人阿義（化名）今年6月時在臉書看到假冒台股達人「阿土伯」的理財廣告，因好奇點擊連結並加入詐騙集團假冒「阿土伯」及助教「李思慧」的LINE帳號，再誘導阿義加入「思慧技術學院」的投資群組，並要求阿義下載假的投資APP「鴻橋國際」。

在對方的指示下，阿義先後6次邀請理財專員（車手）至住家進行大筆現金面交儲值，甚至將房地產抵押借款投入其中。直至今年10月新聞刊登阿土伯不幸過世，阿義察覺有異，試圖提領獲利卻屢次遭要求付更多費用，最終才驚覺遭到詐騙。

嘉義市政府警察局局長沈炳信提醒民眾，若遇到宣稱「穩賺不賠」或「保證獲利」的投資資訊，就應立刻提高警覺。他強調，切勿加入不明群組或點擊可疑連結，更不要將金錢直接交給陌生人或匯入私人帳戶，更多真實詐騙案例，請搜尋「165打詐儀錶板」！