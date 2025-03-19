繁星推薦助圓夢　雲林北港高中多人錄取醫學及工程名校

▲114學年度繁星推薦入學放榜，雲林北港高中表現耀眼，41名學子成功錄取理想校系，錄取率近8成。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114學年度繁星推薦入學放榜，雲林北港高中表現耀眼，41名學子成功錄取理想校系，錄取率近8成，其中25位同學錄取國立大學及醫學大學，錄取比例61%，比去年成長。有10名學生將進入台大、清大、陽明交大、成大、政大、臺師大、中央、中興、中正等頂尖大學就讀，另有4名學生上榜中國醫 、 高雄醫、中山醫學大學。

沒有參加補習、家境清寒又單親、對師長同儕有禮的陳亞萱，以校排1%通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段篩選，在校內教師的全力支持及輔導，加上準備第二階段友校資源的協助；張善鈿出身單親，阿公、阿嬤務農收入微薄，家中經濟主要仰賴大哥在外的工作，沒有補習，勤學懂事的他校排1%錄取國立清華大學電機工程學系。

林弋廷、林虹君、陳柏宏同樣出身單親家庭，在校申請各項獎助學金、教育儲蓄戶等，讀高中幾乎免學費，分別錄取國立台南大學電機系、國立中正大學經濟學系、國立高雄大學法律系。李浩暟高一入學立志考成功大學，如願錄取生物醫學工程學系。

陳韋佑高二擔任學生會會長，英文成績經過一年努力從底標進步到前標，期間將手機設定為英文模式，在生活中學習英文。陳則叡繼姊姊陳星攸繁星錄取國立台灣大學後，同樣錄取國立台灣大學外國語文學系。錄取國立政治大學歐洲語文學系法文組的陳盈融與林虹君國中教育會考1A，透過繁星上國立大學，鼓勵學弟妹入學北港高中。



校長江耀淇表示，北港高中提供學生良好舒適的學習環境，及各獎助學金減輕學生經濟負擔；提供住宿讓遠途學生可以安心就讀；開辦晚自習讓學生專心在課業上；友善認真的師資是學生升學的一大推力；多樣化的設備搭配適性教學，讓上課增加同學間相互合作學習的機會。

江耀淇強調這些學生不僅努力學習，更在面對挑戰時展現強大的毅力與適應力，他們的成就是對自身努力的肯定，也為學弟妹樹立優秀榜樣。這次繁星放榜的佳績，不僅展現了學生的努力與堅持，也突顯本校在教育上的用心，期許學生在未來的學習旅程中，持續精進自我，勇敢迎接挑戰，為社會做出貢獻。