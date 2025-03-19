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雲林擄人案偵結！為討債押走越南同鄉囚禁毆打　6嫌今起訴

▲▼ 雲林縣臺西鄉去年11月25日，發生一起持刀擄人案 。（圖／警方提供）

▲雲林縣臺西鄉去年11月間發生一起持刀擄人案，警方破門順利逮捕6嫌， (左)為被害男子。（圖／警方提供）

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

雲林縣警方在2024年11月25日接獲民眾報案，稱一名越南籍男子遭不明人士毆打並擄走。警方組成專案小組追查，並迅速逮捕涉案的6名男子，事後了解為債務糾紛所引起。檢方訊問後，依妨害自由和傷害等罪偵辦，並向法院申請羈押禁見獲准，近日偵查終結，依法對6人提起公訴。

據了解，警方於去年11月25日下午接到報案，指稱一名越南籍的金姓男子在雲林縣臺西鄉住處，遭到一群身份不明的越南籍男子持刀和槍械等武器攻擊，並被強迫押上車後行蹤不明。

▲▼ 雲林縣臺西鄉去年11月25日，發生一起持刀擄人案 。（圖／警方提供）

經專案小組調閱監視器後，於27日凌晨12時許，在雲林縣斗六市某汽車旅館內發現強押金男的車輛，為確保被害人生命安全，檢察官立即指示專案小組破門進入該汽車旅館房間，攻堅後發現被害人遭黑色膠帶蒙眼，躺臥在房間地上，現場逮捕黎姓等6名越南籍嫌犯，並查獲西瓜刀、開山刀、鎮暴槍等多種武器和毒品。

經警方調查，金男曾欠一名越南籍女子錢，6嫌為幫女子追討債務，於25日下午3時許，駕駛小客車前往金男住處談判。金男拒絕後，6嫌憤而持刀械和鎮暴槍等武器攻擊金男，強押金男上車，載往雲林縣斗六市某建物拘禁。但嫌犯發現警方巡邏後，便將金男轉移至汽車旅館藏匿。

全案經檢察官訊問，認為6名嫌犯涉及妨害自由和傷害等罪，嫌疑重大，並且有逃亡及勾串之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，本案日前已偵查終結，依法對6人提起公訴。

警方強調，在台外籍人士，應遵守本國法律，案件偵辦不分國籍，不論被告、被害人國籍為何，警方均會從速、從嚴偵辦，保障國人、外籍人士之生命財產安全。

▲▼ 雲林縣臺西鄉去年11月25日，發生一起持刀擄人案 。（圖／警方提供）

▲雲林縣臺西鄉去年11月間破獲一起持刀擄人案，查獲西瓜刀、開山刀、鎮暴槍等多種武器 。（圖／警方提供）

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