留才育才減負擔　雲縣府計劃投入逾4億...3招紓解醫護人力

▲雲林縣衛生局於雲林縣議會專案報告中，針對充實護理人員，提出「333護理人力留任計畫」、「深耕100-雲林公費護理師培育計畫」、「托顧老小—醫護友善職場計畫」等計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應全國急診擁塞及住院醫護量能不足問題，雲林縣衛生局於雲林縣議會專案報告中，針對充實護理人員，提出「333護理人力留任計畫」、「深耕100-雲林公費護理師培育計畫」、「托顧老小—醫護友善職場計畫」等計畫，預估投入逾4億元經費，穩定護理人員職場，培育護理新血，提升醫療服務品質。

雲林縣長張麗善說明，對於護理師留、聘任，縣府規劃「333護理人力留任計畫」，預計編列3億元獎勵臨床護理人員新聘及留任，目標3年達成本縣轄內醫院護理執業人員人數達3000人；人才培育計畫則提出「深耕100-雲林公費護理師培育計畫」，培育在地優秀學子成為護理人員返鄉服務，每人每年予以補助，5年最高補助共80萬元，增加本縣護理人力100人。

▲張麗善指出，這三項方案除可提升縣內護理師執業人力，培育在地優秀護理人才。（圖／記者游瓊華翻攝）



另醫護友善職場則規劃「托顧老小—醫護友善職場計畫」，規劃補助6所托育中心、8所日照托老中心設置，減輕醫護人員家庭照顧負擔，張麗善指出，這三項方案除可提升縣內護理師執業人力，培育在地優秀護理人才，相關政策已與各大醫療院所討論過，相關經費來源及施行辦法仍在規畫中，且需經過議會同意，才能正式推動，預計明年上路推動。

衛生局長曾春美指出，因應現階段各醫院醫療負擔沉重等問題，衛生局也推動多項急重症醫療改善措施。包括強化急診量能及轉診機制，設立醫療分級宣導、推動院內自主調床、建立院際綠色通道，以及導入即時資訊共享系統，確保急診資源能夠最有效率地使用。並強調，提升急重症醫療量能是長期且持續性的工作，全面改善醫療資源配置，確保縣民獲得及時、妥善的醫療照護。

▲對於護理師留、聘任，縣府規劃「333護理人力留任計畫」，預計編列3億元獎勵臨床護理人員新聘及留任，目標3年達成本縣轄內醫院護理執業人員人數達3000人。（圖／記者游瓊華翻攝）