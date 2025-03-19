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守護健康70年！天主教若瑟醫院啟用新MRI　提升醫療精準度

▲為提升醫療設備與服務品質，天主教若瑟醫院今日舉辦全新磁振造影(MRI)啟用儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲啟用儀式安排專業醫療團隊進行設備介紹，讓與會來賓更深入了解新MRI的優勢與應用，進一步展現若瑟醫院對提升醫療品質的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

天主教若瑟醫院為提升醫療設備與服務品質，今（19）日舉辦全新磁振造影(MRI)啟用儀式。設備升級不僅代表對精準診斷與患者安全的重視，更為民眾提供高效、舒適的醫療服務；啟用儀式安排專業醫療團隊進行設備介紹，讓與會來賓更深入了解新MRI的優勢與應用，進一步展現若瑟醫院對提升醫療品質的決心。

此次MRI啟用儀式，亦為天主教若瑟醫院70週年院慶的重要活動之一，象徵醫院在守護健康的道路上持續創新與進步。70年來，若瑟醫院秉持「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神，不斷優化醫療設備與服務，致力於提供更卓越的醫療品質，造福地方鄉親。

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▲為提升醫療設備與服務品質，天主教若瑟醫院今日舉辦全新磁振造影(MRI)啟用儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新MRI設備搭載AI技術，不僅提升影像解析度與診斷準確性，還能縮短檢查時間，減少病患的不適，提高醫療效率，特別適合長者及不易久待檢查的病患。（圖／記者游瓊華翻攝）

院長卓瑩祥表示，醫療設備的提升，是我們持續努力的重要方向，新型MRI的啟用儀式後，接下來CT也將汰舊換新，讓雲林地區的民眾能享有更完善的醫療照護，不必遠赴外地進行高端影像檢查。同時，這也為我們70週年院慶增添重要意義，展現醫院對未來的承諾。

新MRI設備搭載AI技術，不僅提升影像解析度與診斷準確性，還能縮短檢查時間，減少病患的不適，提高醫療效率，特別適合長者及不易久待檢查的病患。此外，新設備強化骨科與神經科影像，提供更完整的骨骼與腦部血流資訊，對於骨病與中風診斷有極大幫助。這次升級，讓雲林地區民眾無需遠赴外地，即可享受與醫學中心同等級的醫療服務。

院長卓瑩祥強調，天主教若瑟醫院今年邁向70週年，始終致力於提供有品質的醫療與照護，未來若瑟醫院將繼續推動全面創新，匯集整合各方資源及力量，持續朝向提升醫療品質的目標邁進，為地方民眾打造更完善的健康保障，成為雲林鄉親醫療服務裡最堅強的後盾。

▲為提升醫療設備與服務品質，天主教若瑟醫院今日舉辦全新磁振造影(MRI)啟用儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲為提升醫療設備與服務品質，天主教若瑟醫院今日舉辦全新磁振造影(MRI)啟用儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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