繁星推薦放榜！嘉中學生普通班錄取台大、政大等知名大學

▲嘉中繁星推薦表現優異，繁星第八學群人數增加 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學繁星推薦放榜，嘉義高中醫學院第八類學群共有9名學生通過臺大、陽明交大、成大等頂尖學府（去年7名）的第一階段篩選。除了特殊班在醫牙學系、頂大電機資工領域出類拔萃，普通班學生亦表現搶眼，錄取臺大、成大與政大等知名大學，該校在各學群的頂尖大學均有優異表現。

普通班錄取臺大公衛系的謝宜何，自小便嚮往臺大，這份憧憬源於父母皆為臺大校友，且外公外婆長居臺北。嘉中師資優異，辦學品質卓越，使他能專注於學校課業，無需額外補習。宜何的祖父母住在鄉間，時常需要醫療服務，而臺大公衛系的健康政策管理課程，正好提供機會讓他結合對交通運輸的興趣，研究幸福巴士與長照計程車的路線規劃。因此，他希望在大學期間深入探討相關議題，運用所學，回饋社會。

普通班錄取政大會計系的湯竣宇認為，讀書階段最重要的是完善的讀書規劃與時間管理。他提早安排每天的學習時間與閱讀進度，當感到疲倦時，適時休息或轉換活動，確保自己在頭腦清晰的狀態下學習，從而提高效率。讀書的過程並不容易，常會感到疲倦或乏味，但只要設定明確目標，便能激發自律精神，維持穩定的學習節奏，最終達成理想成果。

陳元泰校長表示：繁星推薦入學為平衡城鄉教育資源的落差，體現教育機會均等的公平正義，此管道之入學選才主要以增進社區型高中升學為主。嘉義高中在輔導學生繁星推薦時，以積極務實之態度，以不低就選擇科系之前提，引導與鼓勵學生填寫志願學校。本次繁星推薦表現優異，尤其錄取頂大(臺清陽明交大及成大、政大)各科系人數略升。

另外，除特殊班學生外，普通班學生亦有優異表現，錄取臺大公衛、哲學，政大會計等科系，展現出學生在各班導師及任課老師的教導下，皆各有所展。另外，今年八類群醫學系通過人數較往年增加，公私立醫學系皆有學生通過，接續輔導室將針對繁星醫學系之口面試進行專案輔導，協助學生順利錄取。