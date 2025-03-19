社區健康服務再升級！　嘉義醫院福安里健康關懷站啟用

▲▼ 嘉義醫院於福安社區開辦健康關懷站2.0 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院「福安里健康關懷站」日前揭牌，象徵社區健康服務的再升級，儀式上，嘉義市議會議長陳姿妏、福安里里長吳璟祈、嘉義醫院院長莊仁賓與吳政誼醫師共同出席，黃思婷議員及鄭光宏議員亦親臨現場支持，現場氣氛熱烈，吸引眾多社區民眾共同見證這重要時刻。

福安里里長吳璟祈表示，嘉義醫院長期以來致力於社區健康推廣，積極扮演著社區居民的健康守護者。他特別感謝嘉義醫院這位「好鄰居」，每月第一與第三週的週四上午7:30至8:30，安排護理師於關懷站提供定期血壓、血糖檢測與慢性病健康管理服務，以及一系列衛教講座及義診服務，幫助居民提升健康意識。

為了讓醫療服務更貼近社區需求，吳里長更受邀擔任嘉義醫院健康顧問，協助發掘社區內有就醫或長照需求的個案，並透過綠色通道轉介至嘉義醫院，確保民眾能獲得即時且適切的醫療協助。

陳姿妏議長表示，嘉義醫院院長莊仁賓不僅在醫療專業領域表現卓越，更積極回饋家鄉，將對醫院經營的願景落實於社區服務，令人敬佩。他所帶領的醫療團隊不僅專業，更願意主動走入社區，把預防保健及健康管理服務送到家門口，真正落實社區健康守護工作。她強調，「有健康才有幸福」，嘉義醫院的努力正是邁向幸福城市的重要基石。

嘉義醫院院長莊仁賓則提到，醫院透過社區健康部專業團隊，秉持「預防疾病、促進健康」的核心理念，攜手嘉義市各里里長共同推動「社區健康關懷站2.0」計畫。該計畫不僅突破傳統衛教模式，更結合多媒體影片宣導，，強調互動性與趣味性，使健康識能、健康篩檢、慢性病管理及長照轉銜服務更貼近社區，真正落實健康促進工作。嘉義醫院希望透過健康關懷站2.0的推動，讓每位市民都能享有更完善、更便捷的健康照護服務，攜手在地社區共同打造健康福安社區。