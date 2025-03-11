嘉義醫院共聘照護員友善模式獲好評　民眾負擔減輕

▲嘉義醫院120床住院整合照護服務，共聘照服員，讓個案及家屬負擔減一半 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



68歲的林伯伯獨居於嘉義市芳春公寓，因全身倦怠無力、尿量減少、水腫及呼吸困難，由個管師發現送至嘉義醫院就診，經醫師診斷為急性腎衰竭，需立即住院治療。然而，由於經濟因素，林伯伯對住院感到卻步。醫院主動提供「住院整合照護服務」以多人「共聘照顧服務員」的方式，讓住院期間照護費用大幅降低，加上社工協助醫療費用補助，最終林伯伯放心住院接受治療，順利出院。





嘉義醫院院長莊仁賓表示，早在106年衛生福利部推動「醫院住院病人友善照護模式輔導計畫」時，嘉義醫院便率先參與，成為首批通過友善住院照護模式認證的地區醫院。近年來，醫院持續推動「住院整合照護服務計畫」，採行一對多的照護模式，不僅減輕病人經濟負擔，也讓家屬無需再為照護問題奔波。計畫自初期設立40床，如今已擴增至120床，幫助更多嘉義地區的病患及家庭減輕負擔，提供更完善的醫療與照護服務。





嘉義醫院護理科主任洪毅芳進一步說明，傳統住院照護以「一對一」方式聘請看護，費用昂貴。透過「共聘照顧服務員」，病患每天最高支付800元，較以往一對一模式降低68%的費用，同時確保24小時皆有專業照服員提供日常生活照護。符合條件的住院病人，可由家屬向住院中心或護理站提出申請，經評估通過後即可使用整合照護服務，減輕家屬照顧壓力。





「以前請一對一看護費用太高，現在可以省下一筆開銷，真的鬆了一口氣。」一位使用整合照護的病患表示。而另一位家屬則說：「以往家人住院時，全家人輪流請假照顧，現在有了這個服務，不再擔心無人照顧了。」

「住院整合照護服務」不僅緩解病患及家屬的經濟與人力負擔，也提升醫院整體照護品質，有效減少院內感染、優化照護人力分配，讓醫療資源運用更具效率。嘉義醫院將持續推動友善住院照護模式，落實「打造健康臺灣，樂齡幸福社會」的國家施政理念，為病人及家屬帶來更完善的醫療與照護環境。