　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義醫院共聘照護員友善模式獲好評　民眾負擔減輕

▲▼ 嘉義醫院120床住院整合照護服務 共聘照服員，負擔減一半 。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉義醫院120床住院整合照護服務，共聘照服員，讓個案及家屬負擔減一半 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

68歲的林伯伯獨居於嘉義市芳春公寓，因全身倦怠無力、尿量減少、水腫及呼吸困難，由個管師發現送至嘉義醫院就診，經醫師診斷為急性腎衰竭，需立即住院治療。然而，由於經濟因素，林伯伯對住院感到卻步。醫院主動提供「住院整合照護服務」以多人「共聘照顧服務員」的方式，讓住院期間照護費用大幅降低，加上社工協助醫療費用補助，最終林伯伯放心住院接受治療，順利出院。

▲▼ 嘉義醫院120床住院整合照護服務 共聘照服員，負擔減一半 。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院院長莊仁賓表示，早在106年衛生福利部推動「醫院住院病人友善照護模式輔導計畫」時，嘉義醫院便率先參與，成為首批通過友善住院照護模式認證的地區醫院。近年來，醫院持續推動「住院整合照護服務計畫」，採行一對多的照護模式，不僅減輕病人經濟負擔，也讓家屬無需再為照護問題奔波。計畫自初期設立40床，如今已擴增至120床，幫助更多嘉義地區的病患及家庭減輕負擔，提供更完善的醫療與照護服務。

▲▼ 嘉義醫院120床住院整合照護服務 共聘照服員，負擔減一半 。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院護理科主任洪毅芳進一步說明，傳統住院照護以「一對一」方式聘請看護，費用昂貴。透過「共聘照顧服務員」，病患每天最高支付800元，較以往一對一模式降低68%的費用，同時確保24小時皆有專業照服員提供日常生活照護。符合條件的住院病人，可由家屬向住院中心或護理站提出申請，經評估通過後即可使用整合照護服務，減輕家屬照顧壓力。

▲▼ 嘉義醫院120床住院整合照護服務 共聘照服員，負擔減一半 。（圖／嘉義醫院提供）

「以前請一對一看護費用太高，現在可以省下一筆開銷，真的鬆了一口氣。」一位使用整合照護的病患表示。而另一位家屬則說：「以往家人住院時，全家人輪流請假照顧，現在有了這個服務，不再擔心無人照顧了。」
「住院整合照護服務」不僅緩解病患及家屬的經濟與人力負擔，也提升醫院整體照護品質，有效減少院內感染、優化照護人力分配，讓醫療資源運用更具效率。嘉義醫院將持續推動友善住院照護模式，落實「打造健康臺灣，樂齡幸福社會」的國家施政理念，為病人及家屬帶來更完善的醫療與照護環境。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

快訊／高雄公車追撞3車！女騎士遭卡車底「胸部重創」送醫不治

台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

感染麻疹日籍乘客曾搭機捷　桃捷加強清消

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

快訊／高雄公車追撞3車！女騎士遭卡車底「胸部重創」送醫不治

台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

感染麻疹日籍乘客曾搭機捷　桃捷加強清消

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

地方熱門新聞

高雄公車追撞3車！女騎士送醫不治

中原大學「創新創業嘉年華」　3/18-20登場

嘉義市化糞池補助計畫　最低5.8萬元

年收百萬卻找不到對象　多金卻難終結單身

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

多年不見太嗨！喝酒斷片醉倒友人家中

快訊／台南南區黃金海岸驚傳浮屍

林口長庚榮登美國HIMSS數位健康指標評比　全球第一

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

南消二大辦理官田工業區場所搶救演練

法鼓山60萬　助新北大鵬國小重建

「造價昂貴」花東快速公路評估遭退

更多熱門

相關新聞

陽明教養院女院生遭踹死　照服員判9年定讞

陽明教養院女院生遭踹死　照服員判9年定讞

台北市陽明教養院永福之家林姓照服員，在照顧身高僅142公分、多重極重度障礙的女院生時，只因對方不願配合上廁所，林女竟在4秒內連出腳4次重踹女院生，女院生最後顱內出血送醫不治。林女一二審均遭重判有期徒刑9年，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

嘉義醫院加開類流感及腸胃炎特別門診

嘉義醫院加開類流感及腸胃炎特別門診

嘉義醫院打造「友善職場」　醫護留任比提升

嘉義醫院打造「友善職場」　醫護留任比提升

缺氧病患遭灌食致死　三總連帶賠償449萬

缺氧病患遭灌食致死　三總連帶賠償449萬

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　院長判半年

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　院長判半年

關鍵字：

嘉義醫院住院照護服務照服員友善照護老人照護

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面