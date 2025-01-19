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衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康

▲▼衛福部長邱泰源 立法院衛環委員會 答詢 石崇良。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部預算在立法院遭到大量刪減，引起醫界反彈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對近日審查中央政府114年總預算，立法院會預算刪除衛福部60%宣傳預算﹑以及凍結70%業務費用一事，引起醫界反彈。台北市﹑新北市﹑基隆市﹑桃園市﹑宜蘭縣醫師公會﹑台灣家庭醫學醫學會﹑中華民國基層醫療協會﹑中華民國診所協會全聯會﹑中華民國基層醫師協會，19日共同發表聲明，希望立委諸公能夠再次睿智審視，讓此與公衛重要相關之預算可以重新獲得通過。

根據聯合聲明指出，由於衛福部的宣傳預算，為的是增強對於疾病認知而並非一般公關用途，所以倘若未經細思，便將此預算驟然刪除，恐將會帶來包括疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導受影響，同時當發生疫情時，因無法宣導導致疫情防控工作受阻而使疾病蔓延，以及弱勢群體將會因為難以獲得健康教育和社會支持，導致加劇社會健康不平等﹔並且當民眾對政府政策的理解和支持不足，將會影響政策效果。

聲明表示，業務費用的凍結，更是將會讓全民心理健康韌性﹑擴大癌症篩檢﹑護理人力整備﹑第二期優化兒童醫療﹑防疫整備﹑慢性病防治工作提升﹑幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯，讓國人健康促進受到莫大影響。

聲明強調，當預算的刪減，刪減到讓民眾不知有哪些資源可供利用﹑凍結到各項健康促進計畫都停擺，那這樣被刪減被凍結的就是人民的健康，他們認為，絕對不可以讓這樣影響國人健康的事情，在當今的台灣發生，「我們非常強烈呼籲，這些攸關人民健康福祉之預算必須讓其通過，健康不分黨派，各黨派應該以人民健康為念，一起支持衞福部、支持醫界，讓衛福部與醫界，落實共同守護台灣人民健康的決心！」

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