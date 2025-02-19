打造「友善職場」強力留人　嘉義醫院醫護留任比提升

▲▼ 嘉義醫院院長莊仁賓上任後積極留才， 打造護理友善職場期冀永續經營 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院逆勢而上，不僅穩健成長，更成功打造「友善職場」，透過提升薪資福利、優化工作環境、強化團隊向心力，吸引並留住醫療人才，進一步提升醫療品質，獲得員工與患者的高度肯定。今日特辦理記者會分享與社區里長共享成果，現場聚集了嘉義市數十位里長共襄盛舉。



嘉義醫院院長莊仁賓表示，在衛生福利部26家醫院的年度綜合考評中，嘉義醫院榮獲全國前三名，並名列地區醫院第一，展現醫療團隊的卓越表現。無論在醫療品質精進、服務品質提升、營運管理優化，或是公醫責任的履行上，嘉義醫院皆獲得高度肯定，成為地區醫院標竿。





嘉義醫院秉持「工作友善、生活友善、對待友善」的核心理念，從薪資待遇、工作彈性到職涯發展，提供多元支持措施，包括：優渥薪資與彈性工作安排：提供具競爭力的薪資結構、多元班別選擇，讓員工兼顧工作與生活平衡。

全院高階健康檢查與舒壓服務：每位員工均享有完善的健康管理，並提供免費按摩舒壓服務，確保身心健康。更鼓勵員工安排長假與旅遊休息，提升身心靈平衡。



嘉義醫院於2024年7月1日成立「+1嘉醫圈」，由院長、副座領軍，集結醫護與行政主管成立21個團隊圈，透過美食饗宴、運動健身、機構參訪、手作活動等方式，提升員工歸屬感。透過圈內互助合作，不僅關懷員工的工作與心理狀況，更顯著提升護理人員留任率，目前已達95%，展現團隊向心力專案的成功。





嘉義醫院積極延攬護理人才，提供年薪保障80萬元以上，並加碼夜班、留任、能力進階等各類津貼與績效獎金，確保護理人員在穩定的經濟支持下專業發展。此外，醫院也提供一對一臨床指導、進修與升遷機會，並規劃未來晉升至公職，為護理人員打造完善的職涯規劃。





為鼓勵年輕學子投身護理專業，嘉義醫院提供產學合作獎助金，每學期最高補助6萬元，協助護理科系學生順利完成學業，建立穩健的醫護人才儲備，確保醫療服務的永續發展。



提供高品質營養員工餐點，包括麻油麵線雞腿、鮮蝦義大利麵等均衡飲食，確保員工獲取足夠營養，每份餐點僅50元，以親民價格提供優質用餐選擇，更安排豐富的健康促進課程：涵蓋紓壓手作、健走、皮拉提斯、體適能運動，甚至舉辦減脂比賽，讓員工在忙碌工作之餘，保持健康體態。。

嘉義醫院近五年來員工總數增長25.5%，其中醫師人數成長21.6%。近兩年來護理人員增加20%，整體留任率達95%，顯示醫院對醫療人力的高度重視與投資。

嘉義醫院透過全方位友善職場政策，展現對護理人員的尊重與重視，吸引優秀人才加入，並積極提升醫療品質，為雲嘉地區民眾提供更卓越的醫療服務，共同創造嘉義醫院的百年榮耀！