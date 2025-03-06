減少急診壅塞快速就醫　嘉義醫院加開類流感及腸胃炎特別門診

▲嘉義醫院類流感及腸胃炎特別門診表 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期氣溫驟變，流感及腸胃炎等傳染性疾病疫情升溫，前往醫院就診的患者大幅增加，導致急診人數激增。為提供更迅速有效的醫療服務，衛生福利部嘉義醫院即日起配合中央政策，加開「類流感及嚴重腸胃炎特別門診」，讓患者能夠快速就醫，縮短等候時間，降低院內感染風險，同時減少急診壅塞狀況。

嘉義醫院設立特別門診於週一至週五全天及週六上午提供服務，針對類流感及嚴重腸胃炎患者，提供快速便捷的診療服務。若出現發燒、畏寒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸急促、肌肉痠痛、關節痛、疲勞、嘔吐、腹瀉等症狀，可直接前往特別門診，避免進入急診室，減少等候時間，降低交叉感染的風險。

嘉義醫院院長莊仁賓表示，開設特別門診的目標是讓類流感與腸胃炎患者能夠快速獲得適當診療，不僅減少病患的負擔，也能有效分流急診病人，讓急重症患者能獲得更即時的治療。

醫師提醒民眾，若出現類流感或腸胃炎症狀，應盡早前往特別門診就醫，切勿輕忽病情。若非緊急狀況，請盡量避免前往急診，可至特別門診接受診治，減少急診工作負擔。此外，為降低病毒傳播風險，也呼籲民眾， 就醫時請佩戴口罩，減少飛沫傳染機率、 養成良好衛生習慣，勤洗手、避免接觸眼口鼻， 減少非必要的探病行為，共同維護醫院安全環境， 注意保暖與均衡飲食，提升免疫力，預防感染， 接受疫苗注射，保護自己與家人。

嘉義醫院呼籲特別門診的設立能有效分流病患，讓民眾就醫更加便捷，同時確保醫療資源的合理運用。敬請需要的民眾多加利用，共同守護自身與家人健康，減少疾病傳播風險。