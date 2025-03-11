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糖尿病管理專家　嘉義基督教醫院再度蟬聯標竿獎

▲▼ 糖尿病照護品質提升，嘉基醫院榮獲全國標竿獎肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基榮獲衛生福利部國民健康署「113年度糖尿病健康促進機構醫院全國標竿獎」肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

糖尿病為國人十大死因第5位，112年因糖尿病死亡的人數多達11,625人，顯示糖尿病管理與照護品質的重要性與迫切性。嘉義基督教醫院長期投入糖尿病照護領域，再度展現卓越表現，榮獲衛生福利部國民健康署頒發的「113年度糖尿病健康促進機構醫院全國標竿獎」肯定。

糖尿病是一種慢性病，長期缺乏良好的血糖控制會導致心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變等併發症，對病患的生活品質造成嚴重影響。根據最新統計，台灣目前有超過約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度增加，顯示國人健康面臨嚴峻挑戰。

▲▼ 糖尿病照護品質提升，嘉基醫院榮獲全國標竿獎肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲護理師黃雅雪幫助病友運用控糖來與糖尿病共處 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

糖尿病患者血糖控制良好的核心目標，是減少併發症的發生與死亡的風險。控制血糖的三大要素包括飲食管理、適量運動與藥物治療。此外，糖尿病患者需定期進行血糖監測，並根據監測結果調整治療計劃。近年來更提倡多科整合，確保患者獲得全面的照護。

嘉基內分泌新陳代謝科主任游慧宜醫師指出，每年為嘉義地區及雲林約16000名糖尿病患者提供治療，其中有約76%的患者加入健保糖尿病專案照護。為落實「以病人為中心」的照護理念，以實證醫學為基礎，結合最新的臨床指引，整合腎臟科、神經科、心臟科、家醫科、眼科、整形外科、婦產科、小兒內分泌科等多專科團隊，一起進行全方位的照護，定期跨科別討論與共病管理，量身訂製個人化的治療方案，提升整體糖尿病照護品質。

▲▼ 糖尿病照護品質提升，嘉基醫院榮獲全國標竿獎肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基內分泌新陳代謝科主任游慧宜醫師位糖尿病友量身訂製個人化的治療方案 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基糖尿病中心的照護模式不僅強調多專科團隊的合作，更注重患者的自我管理能力。護理師黃雅雪表示，目標是幫助每位患者學習糖尿病知識與技能，提升血糖自我管理的信心與能力。透過個別化的教育與技巧訓練，該院有62%的患者糖化血色素值控制在7%以下，顯示良好的血糖控制效果。

▲▼ 糖尿病照護品質提升，嘉基醫院榮獲全國標竿獎肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基糖尿病中心團隊 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基以最新的醫療數據與臨床指引為基礎，持續提升照護模式，並透過患者的回饋不斷優化服務，「醫病合作與持續改進」，為患者打造健康且有尊嚴的生活環境。此次榮獲標竿獎，也肯定了嘉基醫院在糖尿病健康促進與照護品質上的用心。

 
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