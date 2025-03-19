114年下半年役男申請服一般替代役甄選　4／1受理申請

▲役男改服替代役申請 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年下半年役男申請服一般替代役甄選作業自4月1日起至4月30日止（替代役訓練班管理幹部至10月31日或申請人數額滿時）受理申請，79年次至93年次出生尚未接獲徵集令，有意願服一般替代役的役男提出申請。

屏東縣政府指出，以專長資格申請服一般替代役的役男，須先至內政部替代役訓練及管理中心（以下簡稱替管中心）網站（https://dca.moi.gov.tw）/主題單元/一般替代役申請/「114年下半年役男申請服一般替代役甄選作業資訊系統」登錄個人基本資料及選填役別機關（選定送出系統後即不得更改），於截止申請日（114年4月30日）前，由役男將身分證明文件及相關專長證照影本，以掛號郵寄替管中心始完成申請手續；單以一般資格申請役男，於公告受理申請期間，逕至上開系統登錄申請。

縣府表示，相關訊息可至縣府網站「最新消息區」或替管中心網站「最新消息區」、一般替代役申請/「114年下半年役男申請服一般替代役甄選作業資訊系統」查閱，或逕洽戶籍地公所、縣府諮詢專線：08-7320415轉3149或替管中心諮詢專線：049-2394463。