　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

114年下半年役男申請服一般替代役甄選　4／1受理申請

▲役男改服替代役申請 。（圖／屏東縣政府提供）

▲役男改服替代役申請 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年下半年役男申請服一般替代役甄選作業自4月1日起至4月30日止（替代役訓練班管理幹部至10月31日或申請人數額滿時）受理申請，79年次至93年次出生尚未接獲徵集令，有意願服一般替代役的役男提出申請。

屏東縣政府指出，以專長資格申請服一般替代役的役男，須先至內政部替代役訓練及管理中心（以下簡稱替管中心）網站（https://dca.moi.gov.tw）/主題單元/一般替代役申請/「114年下半年役男申請服一般替代役甄選作業資訊系統」登錄個人基本資料及選填役別機關（選定送出系統後即不得更改），於截止申請日（114年4月30日）前，由役男將身分證明文件及相關專長證照影本，以掛號郵寄替管中心始完成申請手續；單以一般資格申請役男，於公告受理申請期間，逕至上開系統登錄申請。

縣府表示，相關訊息可至縣府網站「最新消息區」或替管中心網站「最新消息區」、一般替代役申請/「114年下半年役男申請服一般替代役甄選作業資訊系統」查閱，或逕洽戶籍地公所、縣府諮詢專線：08-7320415轉3149或替管中心諮詢專線：049-2394463。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布連唱2天
金秀賢傳放鳥高雄活動！　主辦方：企劃不變
Andy「IG突更新」！　bye了家寧最後連結
Albee半夜突PO「抬腳下衣失蹤照」！　腿根看光
金秀賢第4支代言被撤！　20年老牌廠商3聲明切割
林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！　阿姨曝巧合連發
高雄男帶小三回家！逼妻「3人行」遭拒　在她面前直接來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉基早療中心攜手新悅花園酒店　合作親子活動

促進生物醫學領域發展　嘉基、中興大學簽署合作協議

114年下半年役男申請服一般替代役甄選　4／1受理申請

屏東檢舉交通違規「10熱點+前5項」出爐　檢舉成功率6成5

屏東婦騎單車外出...迷路10公里　里港警貼心送返家

快訊／台南市安平區民宅火警火煙冒出　幸無人傷亡

國小校長遭指控抖音喊「我愛中國」　他親曝原因：只是為了刷積分

桃園啟英高中成立寵物經營科　開創毛孩大經濟

桃園統領廣場響應3／22世界關燈日　推動綠色消費愛地球

桃園青年局攜手印度知名加速器　共助新創團隊接軌國際

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

嘉基早療中心攜手新悅花園酒店　合作親子活動

促進生物醫學領域發展　嘉基、中興大學簽署合作協議

114年下半年役男申請服一般替代役甄選　4／1受理申請

屏東檢舉交通違規「10熱點+前5項」出爐　檢舉成功率6成5

屏東婦騎單車外出...迷路10公里　里港警貼心送返家

快訊／台南市安平區民宅火警火煙冒出　幸無人傷亡

國小校長遭指控抖音喊「我愛中國」　他親曝原因：只是為了刷積分

桃園啟英高中成立寵物經營科　開創毛孩大經濟

桃園統領廣場響應3／22世界關燈日　推動綠色消費愛地球

桃園青年局攜手印度知名加速器　共助新創團隊接軌國際

假中獎騙民眾寄金融卡+密碼　收簿手開賓士收包裹被逮

碎屍魔2度重回凶宅！死者家屬堵巷口「怒拍車窗」　鄰罵：心理變態

4秒挨罰6000元！駕駛喊冤「關鍵第1秒被擋住」　法官打臉

印尼也曾爆比特犬咬人！飼主「故意不牽繩」　面臨5年以上徒刑

理鴻「狂接騷擾電話」被刷1星！家寧律師：法律層面全力協助委託人

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

馬文君被告發潛艦洩密移軍審？她直呼「恐怖」　顧立雄：妳非軍職

韓國最強終結者42歲吳昇桓本季最後一舞？　開季前遭遇母喪陷悲痛

重大突破！台灣申請「豬瘟非疫國」　獲WOAH委員會建議「同意」

藝聲演唱會謝SJ成員「漏掉圭賢」　他衝後台算帳：我沒卸妝就趕來！

地方熱門新聞

校長被點名抖音喊愛中國　他親曝原因

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

金門城隍廟成詐騙目標！廟方緊急澄清

中壢仁海宮春酒餐會　「最大咖」女神蒞臨

串聯虎頭山、地母廟...　埔里鎮鰲頭山步道完工開箱

桃園啟英高中成立寵物經營科　開創毛孩大經濟

屏東42歲男驟逝家人生活陷困頓　警發動募款

十年公益路！魏家4兄弟惠及百萬人

桃園攜手印度知名加速器　助新創團隊接軌國際

統領廣場響應3/22世界關燈日　推動綠色消費

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

快訊／台南市安平區民宅火警幸無人傷亡

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路網友問為何不走斑馬線

南投縣議員簡千翔任期滿3年　增2服務處貼近民眾

更多熱門

相關新聞

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

屏東縣政府警察局統計，113年度受理民眾檢舉交通違規案件共計7萬9361件，較112年同期的10萬2024件減少2萬2663件，降幅達22%。分析檢舉違規類型以「未依規定使用燈光」、「闖紅燈」、「不依標誌、標線及號誌指示行駛」、「轉彎未依規定」及「違規臨時停車」為前五大項目。其中，經審核屬實並舉發的案件數量達5萬1856件，占總受理案件的65%。

枋山出現首例鼬獾狂犬病　恆春半島今年第2例

枋山出現首例鼬獾狂犬病　恆春半島今年第2例

入伍前找「高薪兼職」　19歲男淪車手被逮

入伍前找「高薪兼職」　19歲男淪車手被逮

屏東無號誌路口取締　3天開1052告發單

屏東無號誌路口取締　3天開1052告發單

道歉完又發文稱「別誤會賴清德」　退將：公子服替代役可以光榮說出來

道歉完又發文稱「別誤會賴清德」　退將：公子服替代役可以光榮說出來

關鍵字：

役男替代役服役申請屏東縣一般替代役

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

家寧找的律師事務所「2月還接另1案」

今晨4.2℃！　還有一波挑戰「9年來3月寒流」

高雄男帶小三回家！在妻面前直接來

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面