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道歉完又發文稱「別誤會賴清德」　退將：公子服替代役可以光榮說出來

▲▼退將栗正傑。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

▲退將栗正傑。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

記者郭運興／台北報導

退將栗正傑日前在節目稱「賴清德兒子躲在美國不當兵」，引起議論，更收到總統賴清德律師函「要求公開道歉」，後續栗正傑也在節目公開澄清致歉。而他今（12日）再度發文稱，大家不要再誤會賴主席，賴公子服替代役，也是服兵役，只要服役認真負責，就是盡到國民應盡義務，也可以很光榮說出來！

栗正傑2月20日於節目《庶民大頭家》指稱，「賴清德的兒子，躲在美國根本連當兵都毫不考慮」，後續又自爆收到賴清德委任律師黃帝穎寄出的「律師函」，該函提到為代當事人賴清德主席奉告，台端於文到後七日內就台端之不實言論公開澄清道歉，請查照辦理，免生訟累。

栗正傑則於10日節目公開表示，因受到媒體報導影響，未經查證便誤認賴清德的兒子在美國未當兵，並依律師函要求公開澄清道歉，強調「與事實不符，特此澄清致歉」。

而11日又有網友指出《自由時報》曾報導賴清德次子賴廷彥在高中畢業後到美國讀大學，並已服完替代役。部分網友也認為栗正傑不需道歉，因替代役並非正規兵役，言論並無錯誤。

栗正傑今日再度發文表示，大家不要再誤會賴主席了，依據我國兵役法，「所稱兵役，為軍官役、士官役、士兵役、替代役」，所以賴公子服替代役，也是服兵役，只要服役認真負責，就是盡到國民應盡義務，服替代役也可以很光榮說出來！

▼退將栗正傑收到賴清德委任律師函。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

▲▼退將栗正傑收到賴清德委任律師函。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

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