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屏東無號誌路口專案取締　3天開1052違規告發單

▲▼屏東縣政府警察局於3月10日至12日啟動「無號誌路口專案取締行動」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為強化駕駛人於無號誌路口的停讓意識，確保行人及車輛通行安全，屏東縣政府警察局於3月10日至12日啟動「無號誌路口專案取締行動」，針對行經閃光紅燈號誌或設有「停」字標誌的路口時，未依規定停車再開的違規行為進行嚴格取締，共開出1052件告發單，較去年同期的704件增加348件，有效降低交通事故風險。

警察局交通隊統計，3天的專案執行期間共取締無號誌路口未停車再開的違規行為1052件，較去年同期的704件增加348件。另分析今年1月至2月的無號誌路口交通事故數據，該類事故共發生987件，造成3人死亡、984人受傷；相較於113年同期的1140件事故（4人死亡、1136人受傷），事故總件數減少153件，死亡人數減少1人，受傷人數減少152人。數據顯示，持續執法與宣導已逐步發揮成效，有助於降低無號誌路口的事故發生率。

警察局強調，駕駛人行經「閃光紅燈」號誌或設有「停」字標誌的路口時，應將車輛完全停下，確認左右無來車或行人後再行駛，而行經閃光黃燈號誌的車輛，則應減速慢行，確保安全通過路口。依據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款規定，未依規定停車再開的駕駛人，將處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

局長戴台㨗表示，無號誌路口與閃光號誌路口的通行安全，仰賴駕駛人自發遵守交通規則，警察執法的目的並非單純取締，而是希望透過落實管理，促進駕駛人養成良好駕駛習慣，尊重行人路權。他呼籲所有用路人：「遵守交通規則不僅是法律義務，更是對自身與他人安全的負責態度」，唯有全體駕駛人共同配合，才能打造更安全交通環境。

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