屏東檢舉交通違規「10熱點+前5項」出爐　檢舉成功率6成5

▲屏東縣民眾檢舉交通違規減幅兩成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計，113年度受理民眾檢舉交通違規案件共計7萬9361件，較112年同期的10萬2024件減少2萬2663件，降幅達22%。分析檢舉違規類型以「未依規定使用燈光」、「闖紅燈」、「不依標誌、標線及號誌指示行駛」、「轉彎未依規定」及「違規臨時停車」為前五大項目。其中，經審核屬實並舉發的案件數量達5萬1856件，占總受理案件的65%。

縣警局交通隊指出，在檢舉案件數量分布方面，案件集中於屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、台1線沿線及東港鎮等區域；而前十大違規熱點路段則分別為屏東縣台1線、屏東市建國路段、廣東路段、復興路段、和生路段、民生路段，東港鎮中正路段、萬丹鄉萬丹路段、恆春鎮恆南路段及屏東市勝利路段。

警察局指出，「未依規定使用燈光」為最常遭民眾檢舉的違規態樣，提醒用路人於駕駛汽、機車時，若變換車道或轉彎，應正確使用方向燈，以利他車辨識並保障行車安全；另於夜間行駛時，應開啟頭燈（非僅使用晝行燈），而非雨霧等特殊氣候情況下則請勿隨意開啟霧燈，以避免違規受罰。

自113年法規修正後，針對違規（臨時）停車之檢舉範圍已明確限縮，若發現違規停車情形，民眾可直接撥打110，由轄區警力即時派員處理。此外，有關違規記點之規定，現行制度僅針對員警當場攔查並確認駕駛人身分者納入記點範圍，民眾檢舉、科技執法與逕行舉發案件則不再記點。

局長戴台㨗表示，為因應檢舉案件減少可能帶來之交通違規增加風險，警察局將持續分析違規熱點及事故多發路段，結合道路類型、違規態樣與交通設施狀況進行滾動式檢討，適時調整執法策略與勤務規劃，提升巡邏密度與執法強度，以有效維護交通秩序。期盼全體用路人共同遵守交通法規，尊重道路使用權利，攜手實現「遵守路權、你我安全」的交通願景。