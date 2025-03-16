入伍前找「高薪兼職」賺一波　高雄19歲男淪車手被逮

▲即將入伍的楊男當詐團車手被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市36歲謝姓女子日前遭遇網路投資詐騙，準備交付140萬元向歹徒購買虛擬貨幣投資，但謝女機警向警求證，鼓山分局龍華所員警確認為典型詐騙手法後，決定將計就計，最終在鼓山區大順一路某巷內成功引出詐騙集團的「假幣商」車手，遭逮的楊姓男子（19歲）稱自己是準備入伍的新兵，因等待入伍的時間漫長且無聊，加上缺錢花用，索性上網找「高薪兼職」的廣告應徵「幣商」，連對方要購買什麼虛擬貨幣都不清楚就按照指示前往取款，當場遭警方逮捕送辦。

警方調查，謝女是在Facebook社群結識自稱「阿言」的男子，對方以投資虛擬貨幣為由，慫恿謝女下載詐騙APP操作，期間不斷以「穩賺不賠」、「簡單好操作」等話術吸引投資，所幸謝女在交付140萬元現金前及時察覺有異，機警報案查證。

警方獲報後當場逮捕假冒幣商的楊男，楊男落網後辯稱，因自己即將入伍，在入伍前想找點事情做，順便賺點生活費用，剛好在社群軟體上看到招募「幣商」短期兼職，宣稱高收入、低工時，甚至還有「績效獎金」，讓他信以為真，沒想到這份「高薪工作」竟是詐騙集團的操作，還沒開工賺錢就先被警方查獲。全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。