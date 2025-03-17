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屏東縣枋山出現首例鼬獾狂犬病　恆春半島今年第2例

▲枋山鄉內獅火車站檢驗出狂犬病陽性鼬獾 。（圖／屏東縣政府提供）

▲枋山鄉內獅火車站檢驗出狂犬病陽性鼬獾 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉內獅火車站於3月12日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是枋山鄉首次驗出野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第二例，屏東縣動物防疫所與枋山鄉和獅子鄉公所配合將於3月28日加開犬貓狂犬病疫苗注射場次，呼籲周邊鄉鎮民眾把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗，確保自己、家人和毛孩的健康安全。

屏東縣動物防疫所28日上午10點30分至12點於獅子鄉內獅聚會所及下午1點30分至3點於枋山鄉嘉和福德宮免費施打犬貓狂犬病疫苗。除內獅車站周邊區域緊急加場之外，並於4月初開始在獅子鄉各村密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請民眾多加利用。

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屏東縣動物防疫所表示，屏東縣累計共13鄉鎮為狂犬病疫區，近年野生動物狂犬病疫情持續發生，若民眾發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，請通報動物防疫所08-7224109送驗。

屏東縣動物防疫所表示，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，屏東縣動物防疫所呼籲民眾高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者將依「動物傳染病防治條例」處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

近期活動場次 (詳情請至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽詢08-7224109)

獅子鄉
4月8日 上午10:00-11:30 獅子聚會所
4月8日下午13:30-15:00 中心崙聚會所
4月9日上午10:00-11:30 南世聚會所
4月9日下午13:30-15:00 內獅聚會所(亦有免費晶片植入)
4月10日上午10:00-11:30 新路籃球場邊
4月10日下午13:30-15:00 竹坑聚會所
4月15日上午10:00-11:30 下丹路聚會所
4月15日下午13:30-15:00 楓林村辦公處
4月16日上午10:00-11:30 伊屯聚會所
4月16日下午13:30-15:00 丹路聚會所
4月17日上午10:00-11:30 雙流聚會所
4月17日下午13:30-15:00 下草埔帳篷
4月22日上午11:00-12:00 內文活動中心
4月22日下午14:00-15:00 草埔聚會所

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