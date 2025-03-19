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環團點核能疑慮　經濟部：核廢料處置須務實面對

▲▼ 立法院教文委員會今（19日）舉辦「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲立法院教文委員會今（19日）舉辦「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨本會期將優先推動核電延役相關修法，立法院教文委員會今（19日）舉辦公聽會。環團認為，電力的選擇有很多，價格只是其中一項，能源的選擇還是要站在國家永續發展的高度；經濟部也認為，核電廠重啟再運轉須解決課題為確保核能安全，尤其無論核電廠是否重啟再運轉，核廢料處置都必須務實面對。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠指出，電力的選擇有很多，價格只是其中一項，能源的選擇還是要站在國家永續發展的高度。環盟的立場就是希望可以延續能源轉型，積極推動再生能源發展，節能並提高能源使用效率，才是符合國際對抗氣候變遷的潮流。

謝志誠強調，如果再ㄧ味的去仰賴核能，會為下一世代製造更多風險和負擔的核電，重蹈過去四五十年的覆轍，不僅會妨礙台灣能源的自主化和產業的低碳化，更會嚴重危害台灣的永續發展。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，我國核電廠曝露於天災的風險高於許多其他國家，核電廠緊鄰活動斷層不符其他國家基於安全頒布的選址準則，僥倖撐到核一、二廠平安除役，核三廠即將除役，已是萬幸，不應修法延長核災風險承擔期間。若非修法不可，應先充分檢討「核事故損賠、核能安全及核廢處理」等議題，法令闕漏之處，待完備相關法令後，再討論應否延役。

▲▼ 立法院教文委員會今（19日）舉辦「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）

經濟部表示，核電廠重啟再運轉須解決課題為確保核能安全、處置核廢料及達成社會共識，尤其無論核電廠是否重啟再運轉，核廢料處置都必須務實面對，要能配套推動，核電使用社會也有不同意見，需取得社會共識才能再運轉。

經濟部表示，政府長期電源規畫以提供穩定且平價的電力為目標，預估2024到2028年用電成長率2.5％，並優先擴大建置再生能源、推動燃氣計畫，至2032年新增機組累計可淨增加1636萬瓩，遠大於除役機組數量，可充分滿足用電需求。此外，也透過推動燃氣複循環計畫、加強電網韌性及建制儲能系統等多項措施，確保未來再生能源發電量占比提高供電穩定。

針對新核能技術，經濟部表示，在核能安全、核廢料可處置、社會有充分共識的情況下，政府對未來新型核能技術抱持開放的態度，不過目前國際新型核能技術尚未成熟，歐美先進國家尚無建造及運轉實績，故設計安全性及核廢料能否減量，有待實績佐證，將持續關注國際發展現況。


 

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