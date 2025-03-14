勇警開3槍狂追通緝犯500m！膝蓋跌破見血　秒彈起身繼續追

記者許權毅、李陳信得／台中報導

台中市東勢分局東勢所林姓員警（35歲）今早巡邏時，發現一名公危通緝犯張男，結果張男一度想開車衝撞，林員立刻開3槍反制，張則趁隙落跑。有路口監視器拍下，警匪雙方追逐約500公尺，林員揹著約20公斤裝備狂追，一度在一處斜坡跌倒，卻立刻「彈起身子」再往前狂追，不顧右膝蓋受傷流血，最終順利抓到張。

▲台中東勢所員警今早追捕通緝犯，不慎跌倒又彈起身子，順利將人抓到。（圖／民眾提供）



東勢所長周信忠表示，林員平時就相當認真，對於轄內治安顧慮人口也有所掌握，今早巡邏時，發現張男車輛出現，立即上前要求盤查。至於員警身上裝備，包含防彈背心、手槍等裝備，加起來大約有15至20公斤左右，林員因爲地勢斜，才不慎跌倒，無大礙。

▲▼林員在張嫌後頭緊緊跟隨，最終順利逮人，車上起出獵槍。（圖／民眾提供）



東勢警分局東勢派出所指出，警方上午在豐勢路、第三橫街口，發現張姓通緝犯停等紅燈，遂立即喝令下車，張嫌不願配合受檢，並企圖衝撞員警，員警依法朝張嫌車輪連開3槍。

從事發地點第三橫街與豐勢路口計算，到復興宮附近約500公尺，一路上引起不少民眾觀望。員警緊追不捨並呼叫警力支援，成功制伏張嫌，隨後並在車上搜出一把獵槍及毒品吸食器，全案依法偵辦。