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社會 社會焦點 保障人權

快訊／數發部接炸彈恐嚇電郵　大批警力出動金屬探測器搜索

記者張君豪／台北報導

位於北市中正區的數位發展部18日上午9時許接獲到炸彈恐嚇電郵，有歹徒寄發「要在數發部放炸彈」的恐嚇電郵到該部門的民意信箱，數發部收發職員上班看到後立即職權通報管理層並報警處理，轄區北市中正二警分局警方證實，上午9時許接獲數位發展部報案，立刻派員到延平南路數發部辦公室調查，除擷取保存恐嚇電郵紀錄，並增派警力出動金屬探測器到數發部針對大樓進行地毯式搜索，目前初步排除有實體的炸彈威脅，但仍增強對數發部周遭守望巡邏密度，成立專案小組展開調查。

▲數位發展部18日上午接獲炸彈恐嚇電郵。（圖／記者張君豪翻攝）

▲數位發展部18日上午接獲炸彈恐嚇電郵。（圖／記者張君豪翻攝，下同）


▲數位發展部18日上午接獲炸彈恐嚇電郵。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，數發部2024年3月才被不滿時政的男子持槍掃射，一年後疑似又被政治狂熱分子盯上，據傳歹徒使用微軟的outlook電郵服務註冊的郵件帳號，寄發恐嚇電郵；恐嚇郵件內容以中文簡體、繁體文字並陳，並略帶一點大陸用語，郵件中「要求數發部須支付1000萬元解除炸彈設定，否則將遠端引爆炸彈」但恐嚇電郵並未留下帳號及交易方式，卻留下一組疑似假帳號的連絡電郵；整起恐嚇案件內容、是否與大陸電郵恐嚇公眾慣犯「張海川」有關，警方表示仍需深入調查釐清。

北市警局目前透過數位鑑識備份保存該恐嚇電郵，並增派警力加強數發部及周遭移民署等政府機關的安全巡護，並與北市警局科偵隊成立專案小組清查，將調取相關電磁紀錄及網路登錄檔資料，方能釐清是台灣境內的政治狂熱者或是境外勢力所為。

中正第二警方呼籲，民眾對於時事應保持理性，勿因一時情緒做出違法行為，分局將持續加強該部安全維護工作，以維護民眾及機關安全。

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