不甘女友提分手　國小師傳性影像嗆「偏要走不歸路」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名國小老師阿哲（化名）不滿女友A提分手，竟揚言要公布先前拍攝的性影像，恫稱「我無意如此，但不要逼我走極端的路」、「如果妳還是好好的一條路不走，偏偏要走不歸路，那我就真的不會手軟了」，因而挨告。法院日前審理此案，法官考量到阿哲已經與A女成立和解，最終依恐嚇危害安全罪判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

▲阿哲不滿女友提分手，竟威脅公布性影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲與A女原本是男女朋友關係，兩人交往期間，曾在女方同意之下拍攝性影像，後來女方提出分手，他竟在2024年4月間傳送性影像的翻拍照片給對方，揚言要將照片印出來發給鄰居、同事，「如果妳還是好好的一條路不走，偏偏要走不歸路，那我就真的不會手軟了」、「牌不在妳手上，不要太得意」。

隔天阿哲又傳了一段性影像給A女，恫稱「我無意如此，但不要逼我走極端的路」。A女心生恐懼，擔心真的發生危險，於是立刻向警方報案。

全案進入法院審理階段之後，法官表示，阿哲只是因為不滿A女提分手，就威脅散布性影像，「為人師表竟為此行為，實屬不該」，考量到他已經坦承客觀犯行，審理期間對於主觀犯意也不再爭執，並與A女成立和解且獲得原諒，整體而言，犯後態度尚屬良好，於是依恐嚇危害安全罪判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，還要提供指定機關80個小時的義務勞務，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。