好市多將執行「入口電子掃卡」！試吃部隊要掰了　業者證實消息

▲好市多未來將實施「電子會員掃描」入場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）採取會員制，雖在入口有派員檢視會員卡才能入內，但也有人表示，尖峰時間許多人會趁亂進入，有網友希望跟進美國採「電子掃卡」入場，避免「試吃部隊」影響會員權益。台灣好市多今（18）日證實，增設「電子會員掃描」是全球Costco執行要點，未來全台賣場也將依循總部指示，若有確認施行時間，將會主動通知會員。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，台灣什麼時候才要跟進美國改成電子掃卡入場？表示單純靠人工判斷，還是會有誤差，尤其尖峰時段偷偷跟著進場，也難以發現，看到美國改成電子掃描入場，希望台灣也跟進，比較可以保障會員權益，例如避免試吃部隊掃光試吃品。

不過其他網友看了回應，「不過就是買個東西，有必要搞得好像我們進去能撿到什麼大便宜似的，是不用錢嗎？」、「沒必要這樣吧？層層關卡，防東防西防小偷防非會員」、「還好吧！結帳還是需要用卡片啊！現在試吃有很多嗎？是能吃多少？」、「沒會員還是不能結帳呀」。

對此，台灣好市多今日回應，Costco持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，同時維護會員權益也是不斷努力的方向，而在入口處增設電子會員掃描（Door scan）為全球Costco執行的要點，未來全台賣場也將依循總部指示增設，若有確認施行時間，將會主動通知會員。