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芝心蛇+草仔龜！必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩

▲必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩。（圖／取自PK App）

▲必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩。（圖／取自PK App）

記者黃士原／台北報導

必勝客去年3月曾推出草仔龜比薩引爆話題，今日它再度回歸，而且還把芝心蛇加進去，直接升級成「玄武上帝聯名款」，新口味「芝心蛇進草仔龜」今日於PK APP開賣。

必勝客去年3月推出烏龜造型的「芝心雙粿草仔龜比薩」，「龜殼」部位選用爆香蘿蔔絲搭配菜脯米作為底料，再鋪上香Q艾草粿皮，「龜身」則圍繞著鹹香薯金幣，再撒上香菜點綴，烏龜的頭部、尾部與手腳則包裹著萬丹紅豆餡。接著4月1日再推出「芝心蛇圈圈」，被網友笑稱如果兩種一起買就是「玄武上帝聯名款」。

▲必勝客去年3月推出的「芝心雙粿草仔龜比薩」。（圖／記者林育綾攝）

▲必勝客去年愚人節限定「芝心蛇圈圈」。（圖／必勝客提供）

沒想到今年必勝客實現了網友願望，新推出「芝心蛇進草仔龜」，選用古早味菜脯米、爆漿芝心酥皮、萬丹紅豆餡製成的草仔龜比薩，上面還躺著一條芝心蛇，今日於PK APP搶先開賣，單點399元，不過目前還無法訂購，可能要晚一點才會開放。

▲肯德基明天祭出原味蛋撻買一送一。（圖／肯德基提供）

▲肯德基明天祭出原味蛋撻買一送一。（圖／肯德基提供）

另外，肯德基明天於PK APP推出會員限定優惠，10:30至20:00限定，包括肯德基經典的原味蛋撻買一送一（兩顆47元）、買炸雞送蛋撻桶餐特價399元（6塊咔啦脆雞加6個原味蛋撻等同56折）、外送消費滿199元免運券。

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