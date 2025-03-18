　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

法蘭西鍋具1折換購！賣場多項買1送1、3招快速集點　最低99元加購

▲▼家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

家中鍋子常有定時更換需求，家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，還推出「快速集點」方式，門檻史上最低，並跟多家品牌合作，消費100元、500元或是玩APP 遊戲就送點，多款商品更是「買1送1」，使用點數最低99元就能加購，相當於市價1折起。

▲▼家樂福多項商品買1送1。（圖／業者提供）

▲家樂福目前也有多項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

家樂福統計近5年的換購活動數據發現，相較其他類型商品，鍋具的兌換率始終高出1成以上。看準鍋具需求和人氣，獨家引進享譽法國超過50年的品牌Menastyl，不僅是該品牌在台灣通路初登場，更是在亞洲市場首次成為換購商品。

▲▼家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／記者林育綾攝）

▲「Menastyl 法蘭西鍋具」，全套共8款商品。（圖／記者林育綾攝）

法國原裝進口「Menastyl 法蘭西鍋具」，全套共8款商品，涵蓋各式實用鍋具，包括：可拆式手把、20/24/28公分「3款平煎鍋」、16/20公分「2款湯鍋」、28公分炒鍋、24公分多用途鍋。

▲▼家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／記者林育綾攝）

▲「可拆式手把」設計能輕鬆切換，全系列鍋具皆可一把通用。（圖／記者林育綾攝）

鍋具除了美觀還有許多優勢，包括「可拆式手把」設計能輕鬆切換，全系列鍋具皆可一把通用，烹調更靈活。另外獨特鍋型比例設計，可「堆疊收納」，全套收也不占空間。鍋子底層特殊導入技術，多種爐具都能用，像是瓦斯爐、電磁爐，烹調不受限。

▲▼家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／業者提供）

▲換購活動自3月19日起至5月13日。（圖／業者提供）

活動自3月19日起至5月13日，兌換日至5月16日，換購採集點制，每單筆消費滿500元即贈1點，最低集滿5點就可加價購獲得，更突破創「小額換購」，最低99元就能加價購，相當於市價1折，全套共8萬個，換完為止。

此波還推出「快速集點」方法，除了消費500元獲得1點之外，賣場還祭出幾招快速累積點數方式：

1. 玩遊戲拿點數：家樂福3月19日在APP推出「家有超市」線上遊戲，可化身超市店長，親手經營賣場，等級達到解鎖門檻，超市內的隱藏商品區將開啟，任務也會增加。每次成功完成任務並累積積分，即可獲得遊戲內的 「扭蛋獎勵」，除了能拿點數，最高有機會免費獲得Menastyl鍋具。

▼家樂福APP推出「家有超市」線上手遊，玩遊戲可獲得優惠券、點數、獎品等。（圖／業者提供）

▲▼家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／業者提供）

2. 指定品牌家電、3C品加碼送點：指定13款大小家電、3C品牌商品，消費「單筆滿500元」就加贈Menastyl 鍋具換購點數「1點電子貼紙」，1000元就贈2點，以此類推，單筆上限最多贈50點。點數皆以電子計算，可下載家樂福APP累積。

3. 23家食品、個人清潔用品消費送點：指定23家食品、個人清潔用品等商品，除了有多款「買1送1」和超殺優惠外，消費「單筆滿100元」就加贈Menastyl鍋具換購點數「1點電子貼紙」，單筆上限最多贈50點，同樣以電子方式發送。

▼23家食品品牌不但推出優惠，也加碼送點。（圖／業者提供）

▲▼家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／業者提供）

★全聯夢幻鍋具

此外，全聯即日起至4月3日則攜手主婦夢幻鍋具品牌「LE CREUSET」，舉辦全店積分樂活動，共有8款實用廚房小物、鍋具，包含：花蕾系列馬克杯、西班牙小菜盤、心型盤、愛心烤皿、多用壺、幾何盤3入組、琺瑯單柄調理鍋、典藏20單耳單柄圓鐵煎盤。只要到全聯門市持會員消費，單筆滿100元可獲得1積分，使用2積分或6積分，即可加價換購1款，最低35折起就能擁有。

▲▼全聯LE CREUSET餐廚換購。（圖／業者提供）

▲全聯LE CREUSET餐廚換購。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好
好市多將執行「入口電子掃卡」
快訊／雲云董座收押　快步走上囚車
快訊／最苦命星巴克！3周2次墜樓摔門口　低調繼續營業
《周處》權樂過世　卡米地宣布全額退票
「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流
獨子獲贈父母1800萬　性侵妹妹全沒了
比特犬Lucky免安樂死？　有經驗飼主「有意願領養」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多將執行「入口電子掃卡」！試吃部隊要掰了　業者證實消息

法蘭西鍋具1折換購！賣場多項買1送1、3招快速集點　最低99元加購

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋35%

7-11、全家周六「全台關燈1小時」！留言、打卡搶500元購物金

芝心蛇+草仔龜！必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩

超市和牛便當限時優惠！超威食材「晴天霹靂米、青森山藥」入菜

金泰希的天國階梯！「第一天然美女」的美麗靠這個攀上新高峰

抹茶控把握！7-11限時7天「濃茶拿鐵2杯99元」　配方升級加量

【廣編】音波拉提療程掀「高訂」風潮　美國音波極透+全新上市！

無條件免運！Coupang酷澎推火箭速配「WOW會員」新方案　90天免費試用

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

好市多將執行「入口電子掃卡」！試吃部隊要掰了　業者證實消息

法蘭西鍋具1折換購！賣場多項買1送1、3招快速集點　最低99元加購

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋35%

7-11、全家周六「全台關燈1小時」！留言、打卡搶500元購物金

芝心蛇+草仔龜！必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩

超市和牛便當限時優惠！超威食材「晴天霹靂米、青森山藥」入菜

金泰希的天國階梯！「第一天然美女」的美麗靠這個攀上新高峰

抹茶控把握！7-11限時7天「濃茶拿鐵2杯99元」　配方升級加量

【廣編】音波拉提療程掀「高訂」風潮　美國音波極透+全新上市！

無條件免運！Coupang酷澎推火箭速配「WOW會員」新方案　90天免費試用

國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

喜歡你≠秒回訊息？12星座「訊息回覆速度大比拼」看誰最虐心！

台灣珍奶制霸世界！　有望為英國帶來2000工作機會

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

台灣大「次世代電動車服務」首次曝光　看準ＡＩ加速智慧生活應用

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

「保險蟑螂」12人起訴！牛埔幫老大狠撈400萬　犯罪手法曝

2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

富／傅爸爸傳說2，又來了？！

#彰化 女獨自穿越 #平交道 停留 熱心民眾緊急按鈴拉走

消費熱門新聞

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

Coupang酷澎推火箭速配「WOW會員」無條件免運

必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

NB X大谷全新聯名款限量開賣

咖啡買10送10、霜淇淋買1送1　超商周末優惠

金秀賢事件延燒！711見面會主辦單位回應了

好市多將執行「入口電子掃卡」

家樂福多了「聊天櫃檯」超暖功能網狂讚

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

超市「和牛便當」優惠！青森食材、晴天霹靂米入菜

鍋具「1折換購」！賣場多項買1送1快速集點

更多熱門

相關新聞

家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！

家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！

一名網友最近逛宜蘭家樂福時，赫然發現聊天結帳機台，後來一查才知，此項服務是為了因應超高齡化社會，讓店員放慢結帳速度，同時一邊和長輩聊天。對此，許多網友留言狂讚，「這個好可愛、好貼心耶」、「宜蘭E人之光」。

家樂福多了「聊天櫃檯」超暖功能網狂讚

家樂福多了「聊天櫃檯」超暖功能網狂讚

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止

140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止

家樂福點數整合OPENPOINT！9月起停發實體卡

家樂福點數整合OPENPOINT！9月起停發實體卡

關鍵字：

家樂福換購鍋子

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面