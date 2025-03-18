法蘭西鍋具1折換購！賣場多項買1送1、3招快速集點　最低99元加購

▲家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，8款商品集點換購，最低99元就能換，相當於市價1折。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

家中鍋子常有定時更換需求，家樂福獨家引進法國50年鍋具品牌Menastyl，推出8款商品集點換購，還推出「快速集點」方式，門檻史上最低，並跟多家品牌合作，消費100元、500元或是玩APP 遊戲就送點，多款商品更是「買1送1」，使用點數最低99元就能加購，相當於市價1折起。

▲家樂福目前也有多項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

家樂福統計近5年的換購活動數據發現，相較其他類型商品，鍋具的兌換率始終高出1成以上。看準鍋具需求和人氣，獨家引進享譽法國超過50年的品牌Menastyl，不僅是該品牌在台灣通路初登場，更是在亞洲市場首次成為換購商品。

▲「Menastyl 法蘭西鍋具」，全套共8款商品。（圖／記者林育綾攝）



法國原裝進口「Menastyl 法蘭西鍋具」，全套共8款商品，涵蓋各式實用鍋具，包括：可拆式手把、20/24/28公分「3款平煎鍋」、16/20公分「2款湯鍋」、28公分炒鍋、24公分多用途鍋。

▲「可拆式手把」設計能輕鬆切換，全系列鍋具皆可一把通用。（圖／記者林育綾攝）

鍋具除了美觀還有許多優勢，包括「可拆式手把」設計能輕鬆切換，全系列鍋具皆可一把通用，烹調更靈活。另外獨特鍋型比例設計，可「堆疊收納」，全套收也不占空間。鍋子底層特殊導入技術，多種爐具都能用，像是瓦斯爐、電磁爐，烹調不受限。

▲換購活動自3月19日起至5月13日。（圖／業者提供）

活動自3月19日起至5月13日，兌換日至5月16日，換購採集點制，每單筆消費滿500元即贈1點，最低集滿5點就可加價購獲得，更突破創「小額換購」，最低99元就能加價購，相當於市價1折，全套共8萬個，換完為止。

此波還推出「快速集點」方法，除了消費500元獲得1點之外，賣場還祭出幾招快速累積點數方式：

1. 玩遊戲拿點數：家樂福3月19日在APP推出「家有超市」線上遊戲，可化身超市店長，親手經營賣場，等級達到解鎖門檻，超市內的隱藏商品區將開啟，任務也會增加。每次成功完成任務並累積積分，即可獲得遊戲內的 「扭蛋獎勵」，除了能拿點數，最高有機會免費獲得Menastyl鍋具。

▼家樂福APP推出「家有超市」線上手遊，玩遊戲可獲得優惠券、點數、獎品等。（圖／業者提供）

2. 指定品牌家電、3C品加碼送點：指定13款大小家電、3C品牌商品，消費「單筆滿500元」就加贈Menastyl 鍋具換購點數「1點電子貼紙」，1000元就贈2點，以此類推，單筆上限最多贈50點。點數皆以電子計算，可下載家樂福APP累積。

3. 23家食品、個人清潔用品消費送點：指定23家食品、個人清潔用品等商品，除了有多款「買1送1」和超殺優惠外，消費「單筆滿100元」就加贈Menastyl鍋具換購點數「1點電子貼紙」，單筆上限最多贈50點，同樣以電子方式發送。

▼23家食品品牌不但推出優惠，也加碼送點。（圖／業者提供）

★全聯夢幻鍋具

此外，全聯即日起至4月3日則攜手主婦夢幻鍋具品牌「LE CREUSET」，舉辦全店積分樂活動，共有8款實用廚房小物、鍋具，包含：花蕾系列馬克杯、西班牙小菜盤、心型盤、愛心烤皿、多用壺、幾何盤3入組、琺瑯單柄調理鍋、典藏20單耳單柄圓鐵煎盤。只要到全聯門市持會員消費，單筆滿100元可獲得1積分，使用2積分或6積分，即可加價換購1款，最低35折起就能擁有。

▲全聯LE CREUSET餐廚換購。（圖／業者提供）