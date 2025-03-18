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惡犬連咬2人只罰20萬「民眾盼修法加嚴」　民團憂重罰引發棄養潮

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

▲比特犬Lucky咬傷兩人，部分民眾質疑罰款太少。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬兩度跳車咬傷機車騎士，徐男被動保處裁罰共計20萬元，引發部分民眾恐慌，盼提高罰金。農業部今（18日）表示，在96年時，罰款金額從2至10萬提高到目前的3至15萬元，是否提高罰款則尊重立委意見。台灣動物保護行政監督聯盟認為，提高罰金恐出現棄養潮，教育飼主正確觀念才能正本清源。

台北市文山區6日才發生比特犬Lucky開車窗咬人事件，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。該比特犬飼主為徐姓男子，遭北市動保處先後裁罰5萬、15萬，累計裁罰20萬元，犬隻也被沒入。

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不過，早在2021年時，在屏東縣就傳出一名3歲男童不慎遭鄰居飼養的比特犬咬死事件，同一年在新竹縣也有一隻比特犬咬死飼主友人，加上此次事件，引發民眾不安，希望能提高相關罰則。

農業部動保司副司長陳中興表示，在2022年3月1日時，農委會就將比特犬、美國史大佛夏牛頭犬等列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，要求飼主必須在2023年2月28日前，完成登記備查才能繼續飼養，這些備查的犬隻必須絕育且不得繁殖，若變更飼主或犬隻死亡，同樣也要變更備查。

陳中興進一步表示，現有法規要求具攻擊性犬隻，出入公共場所配戴口罩（或稱嘴套），且需以不超過1.5公尺繩或鍊牽引，未依規定最高可罰3至15萬元，原本罰款金額為2至10萬元，96年底才提高，至於是否要再提高罰則，目前動保法修正草案已經送入立法院，農業部尊重立委看法。

動督盟秘書長何宗勳則認為，目前法規針對攻擊性犬隻的規範相當嚴格，最高可罰15萬元，現有罰則已經不算輕，而從這次北市事件，凸顯的是飼主對犬隻的教育不足，沒有替狗戴上嘴套，若政府提高罰款，恐怕出現棄養潮，一旦比特犬變成流浪犬，對民眾來說可能反而更危險，故重點應該是加強飼主的教育。

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