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比特犬Lucky免於安樂死？　鍾沛君：嘉義有經驗飼主「有意願領養」

▲▼國民黨台北市議員鍾沛君表示，目前嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲國民黨台北市議員鍾沛君表示，目前嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者袁茵／台北報導

北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，目前遭台北市動保處分別裁處5萬、15萬元並沒入犬隻；台北市動保處人員今（18日）到飼主家沒入比特犬，台北市產發局長陳俊安表示，之後會重新找飼主，而國民黨台北市議員鍾沛君則說，目前了解嘉義有位有經驗的飼主，對領養有意願。

鍾沛君18日下午於臉書發文表示，昨天向動保處確認狀況，6日首樁意外後，沒有將Lucky沒入，是因為這隻狗攻擊性太強，逢人就咬，動保處擔心收容後會咬傷其他動物及工作人員，判定無法收容，只好將犬隻發還飼主，不料再度發生意外。

鍾沛君提到，自己要求動保處長，針對再犯事件，對徐姓飼主要處最高罰則；對犬隻，因飼主有意將Lucky安樂死，基於人道立場，建議動保處盡可能安排合適領養對象，或由有相關經驗的飼主或訓犬師接手，「據我了解，嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願，此事或有轉圜」。

鍾沛君指出，Lucky之亂發生在她的選區，許多民眾相當不安，針對接連發生的比特犬傷人案，自己提出幾項主張，第一，請動保處清查市民飼養的危險犬隻名單，以登記晶片確認飼主資格；第二，加強向民眾宣導飼養危險犬隻的注意事項，與違法飼養罰則。

鍾沛君說，第三，對於合法危險犬飼主，要求外出時加強防護措施，使用防咬嘴套及1.5公尺以內的牽繩，確保路人安全，並提高傷人意外的罰則；第四，要求車載時必須使用寵物車用安全帶、防咬嘴套等，並研擬罰則，減少意外發生。

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