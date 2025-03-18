比特犬咬傷2人被沒入　飼主發聲：不會有法律動作

▲比特犬Lucky被沒入。（圖／台北市動物保護處，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

設籍台北市大安區的徐男飼養比特犬Lucky，因Lucky兩度咬傷無辜的機車騎士，因此台北市動保處裁罰新台幣20萬元，並沒入犬隻。事後徐男表示，他不會有法律動作，並且會於明天繳清20萬元。

比特犬Lucky在11天內，兩度跳車咬傷機車騎士，引起社會高度關注。台北市動保處裁罰徐男新台幣20萬，並於今（18）日前往徐男住家沒入犬隻，也成功給Lucky戴上嘴套，關入籠中載往台北市動物收容所。

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據悉，目前暫時不會執行安樂死，會先幫Lucky進行例行性檢查，並安置一段時間，等到Lucky情緒穩定、經評估後，才會開放民眾認養，但認養人的條件是必須要有飼養比特犬的經驗。

根據《中央社》報導，徐男對此表示，Lucky凶悍，8個月起就定期給馴犬師訓練，然而個性卻改變不多。目前動保處帶走Lucky，他不會提起訴願、不會有其他法律動作，至於20萬元，會於明天繳清。

回顧此事，設籍台北市大安區的徐姓比特犬飼主分別在6日、17日上午，均以自己租賃公司名下的皮卡客貨車載著比特犬Lucky外出，結果他的愛犬都在車輛行經路口停等紅燈時，打開車窗跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士。

徐姓飼主面對警方及被害人質疑，強調是愛犬Lucky自行誤觸車輛電動窗開關才會跳車攻擊騎士，但警方檢索監視器畫面，6日上午8時許比特犬在車輛停等紅燈時，右後座車窗打開不到1秒鐘時間，比特犬便跳下車攻擊黃姓騎士。

徐男是否有刻意放狗攻擊其他用路人企圖，則有待警方和動保處人員深入調查釐清。