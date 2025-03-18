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社會 社會焦點 保障人權

比特犬咬騎士動保處懲處慢半拍　「罰則1晚3變」飼主僅需繳罰款

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

▲咬傷兩人的比特犬Lucky。（圖／記者湯興漢攝）

記者張君豪／台北報導

北市徐姓男子用租賃皮卡貨車載運飼養的比特犬Lucky外出，先後在3月6日、17日發生後座車窗「不明原因」開啟，導致比特犬跳出車外攻擊在停等紅燈的機車騎士；其中6日在文山區萬美街遭咬傷大腿的黃姓騎士大腿撕裂潰爛，目前仍住院進行第二次清創手術，17日遭咬傷的騎士則兩腿有多處撕裂傷，傷勢也不輕。

關鍵問題在於，市府動保處動作慢半拍，早在6日文山區Lucky攻擊事件後，警方依規定通報動保處，但在17日第二起攻擊事件發生前，動保處並未對飼主開罰，也未依動保法寵物傷人規定、收容有攻擊紀錄的比特犬。

6日動保處雖然約談飼主徐男，但居然接受徐男堅稱因Lucky誤觸車窗、造成跳窗攻擊騎士意外的說法，徐男當場允諾今後開車攜犬會使用防咬口罩，動保處輕信徐男說詞，當時並未開罰。

▲臥龍街比特犬攻擊騎士案件、車窗搖下長達7秒顯示比特犬Lucky不在右後座上，打臉飼主說法。（圖／翻攝畫面）

▲臥龍街比特犬攻擊騎士案件、車窗搖下長達7秒顯示比特犬Lucky不在右後座上，打臉飼主說法。（圖／翻攝畫面）

17日徐男開車再度發生「車窗自動降落」、Lucky再度撲咬路邊騎士意外，徐男和他的比特犬儼然成為在北市移動的不定時炸彈，至此動保處才決定開罰，昨天下午5點決定依違反「動保法」20條2巷規定，裁罰飼主5萬元與9萬元，「會再訪談請飼主提出有效的管理措施。」

後來北市府眼見民怨越來越大，媒體質疑公權毫無作為聲浪漸多，傍晚7時45分，動保處又改口，「判定飼主無法妥善管理犬隻、將依動保法第7條、32條裁罰14萬元、並沒入犬隻。」

▲▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市動保處人員出動，將Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

由於台北市民及閱聽大眾對徐男辯稱「車窗自動搖下」無奈愛犬傷人的卸責之詞群情激憤，討論越來越多，動保處在昨晚21時40分又再度變更處分，提高裁罰金額為20萬元，並沒入犬隻。

事實上，若無17日第二起比特犬攻擊事件發生，動保處到17日上午仍未對車窗經常「不明原因搖下」的爭議飼主徐男開罰，加上兩名被比特犬攻擊的騎士事後都初步接受徐男的賠償和解計畫，目前均未提告，北市警方指出，由於被Lucky咬傷的兩名被害人均未提出告訴，不會主動偵辦，換言之，對於徐男疑似縱犬傷人事件，可能不了了之。

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